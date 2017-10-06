Редкие снимки обнаженной Мэрилин Монро выставят на аукцион

На аукцион намерены выставить редкие снимки обнаженной Мэрилин Монро, которые были сделаны на съемках фильма "Что-то должно случиться". Автором снимков выступил фотограф Лоуренс Шиллер, который до этого работал с актрисой в нескольких фильмах.

Смотрите также: В США выйдет книга с неизвестными публике фото Мэрилин Монро

По сюжету фильма героиня Монро должна была плавать обнаженной в бассейне, чтобы соблазнить своего коллегу Дина Мартина. Однако съемки завершить не удалось, а лента так и не вышла на экраны. Мэрилин Монро умерла раньше, нежели удалось ее доснять.