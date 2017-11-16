наверх
16.11.201713:09
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Украина за три года получила от ЕС более 12 млрд евро

    (обновлено: )12020
    Глава представительства ЕС подчеркнул, что страны Евросоюза мобилизовали все возможные ресурсы для помощи Украине и ждут результатов реформ.
    Встреча президента Украины П. Порошенко с председателем Европейского совета Д. Туском
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Украина в течение последних трех лет получила от Евросоюза более 12 миллиардов евро помощи, в том числе 3,4 миллиарда евро макрофинансовой помощи, заявил в четверг глава представительства ЕС в Киеве Хьюг Мингарелли.

    Флаг ЕС
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    ЕС в любом случае распадется, и никто его не спасет

    "Мы мобилизовали за последние три года более 12 миллиардов евро, включая 3,4 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Это крупнейшая финансовая помощь, которую мы когда-либо мобилизовали. Мы также мобилизовали 200 миллионов евро на грантовые программы — это больше, чем в любой соседней стране", — цитирует Мингарелли украинское агентство УНИАН.

    По словам Мингарелли, Украина является одним из ключевых партнеров ЕС, и успех реформ в стране очень важен для Европы. "Мы мобилизовали все возможные ресурсы", — подчеркнул глава представительства ЕС.

    Ранее Мингарелли заявлял, что Евросоюз не имеет возможности предложить членство ни одной стране в ближайшее время.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Верховная рада
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Газманов, Валерия, Кобзон
    Культурная война. Запрет гастролей российских артистов
    Настольная игра Галичина 1918
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Карта распространения кори. Инфографика
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших