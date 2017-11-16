Украина за три года получила от ЕС более 12 млрд евро

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Украина в течение последних трех лет получила от Евросоюза более 12 миллиардов евро помощи, в том числе 3,4 миллиарда евро макрофинансовой помощи, заявил в четверг глава представительства ЕС в Киеве Хьюг Мингарелли.

"Мы мобилизовали за последние три года более 12 миллиардов евро, включая 3,4 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Это крупнейшая финансовая помощь, которую мы когда-либо мобилизовали. Мы также мобилизовали 200 миллионов евро на грантовые программы — это больше, чем в любой соседней стране", — цитирует Мингарелли украинское агентство УНИАН.

По словам Мингарелли, Украина является одним из ключевых партнеров ЕС, и успех реформ в стране очень важен для Европы. "Мы мобилизовали все возможные ресурсы", — подчеркнул глава представительства ЕС.

Ранее Мингарелли заявлял, что Евросоюз не имеет возможности предложить членство ни одной стране в ближайшее время.