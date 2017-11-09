Стало известно, сколько США выделят Украине военной помощи в 2018

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. В конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год, который предусматривает выделение 350 миллионов долларов военной помощи Украине.

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Как следует из документов, опубликованных на сайте комитета по вооруженным силам сената США, средства могут быть предоставлены в рамках так называемой "Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности", что предусматривает и поставки "летальных оборонительных вооружений".

При этом изначально разрешается использовать лишь половину этой суммы, а вторую — только если министр обороны США убедится в том, что Украина успешно проводит необходимые реформы в области обороны.

Ранее в палате представителей и сенате были приняты разные варианты бюджета на 2018 финансовый год, который начался 1 октября. Документы предусматривали разные суммы помощи Украине – 150 миллионов и 500 миллионов долларов соответственно.

Кроме того, в согласованном проекте бюджета предусмотрено выделение 100 миллионов долларов на помощь прибалтийским странам для отражения "российской агрессии".

Всего же на так называемую программу гарантий европейским союзникам для "защиты от РФ" США готовы выделить 4,6 миллиарда долларов.

Ранее президент Петр Порошенко сообщал, что американский сенат одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны, законопроект якобы предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера". Подтверждения этого заявления из официальных источников в США не было.