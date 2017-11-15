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    Политика

    Помощник госсекретаря США назвал условия выделения Украине транша МВФ

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    Украина в ожидании новых траншей МВФ. (152)

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    Уэсс Митчел прокомментировал итоги встречи с президентом Украины Петром Порошенко. США ждут создания антикоррупционного суда.
    Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл
    из открытых источников

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Украина должна продолжить борьбу с коррупцией, реформы в энергосекторе и выполнение программы МВФ, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

    Международный валютный фонд
    Associated Press Cliff Owen
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    В среду, 15 ноября Митчелл встретился с президентом Украины Петром Порошенко.

    "Нам приятно, что в Украине приняты несколько очень важных реформаторских законов, но еще многое надо сделать. Необходимо продолжить усилия по созданию антикоррупционного суда, мы подчеркнули важность дальнейшей работы таких органов как НАБУ и САП, поддерживаем дальнейшую реформу в энергетическом секторе и считаем, что нужно обеспечить выполнение Украиной условий для следующего транша МВФ", — сказал Митчелл журналистам, общение с которыми транслировали телеканалы.

    Украина рассчитывает получить пятый транш от МВФ в 1,9 миллиарда долларов, однако сроки его получения пока неизвестны, так как зависят от принятия ряда решений в рамках выполнения программы реформ. Создание антикоррупционного суда является одним из ключевых требований к Украине со стороны МВФ.

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