Мужчина открыл стрельбу в начальной школе в США, 3 человека погибли - СМИ

Amy Osborne / AFP

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Неизвестный открыл стрельбу на территории начальной школы в Калифорнии, в результате, по предварительным данным, погибли три человека, стрелок ликвидирован полицией, передает во вторник телеканал KCRA со ссылкой на помощника шерифа Фила Джонстона.

Инцидент произошел во вторник утром в округе Техама. "Мне известно, что несколько учащихся были транспортированы (вертолетом) ", — уточнил Джонсон.

По данным телеканала, полиция осматривает несколько мест в самом здании школы и около нее в связи со стрельбой.

Напомним, в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. После этого водитель был госпитализирован. Жертвами инцидента стали восемь человек, более 10 человек ранены.

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