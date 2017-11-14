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    Мужчина открыл стрельбу в начальной школе в США, 3 человека погибли - СМИ

    (обновлено: )15410
    Сообщается, что стрелок ликвидирован полицией, но он успел, по предварительным данным, застрелить троих человек в младшей школе в Калифорнии.
    Полиция Калифорнии. Архивное фото
    Amy Osborne / AFP

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Неизвестный открыл стрельбу на территории начальной школы в Калифорнии, в результате, по предварительным данным, погибли три человека, стрелок ликвидирован полицией, передает во вторник телеканал KCRA со ссылкой на помощника шерифа Фила Джонстона.

    Пьяные разборки со стрельбой в Одессе. Появились оперативные кадры. Видео
    ГУ НП в Одесской области/Youtube
    "Пьяные" разборки со стрельбой в Одессе. Появились оперативные кадры

    Инцидент произошел во вторник утром в округе Техама. "Мне известно, что несколько учащихся были транспортированы (вертолетом) ", — уточнил Джонсон.

    По данным телеканала, полиция осматривает несколько мест в самом здании школы и около нее в связи со стрельбой.

    Напомним, в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. После этого водитель был госпитализирован. Жертвами инцидента стали восемь человек, более 10 человек ранены.

    Смотрите также: Наезд грузовика на людей в Нью-Йорке. Первые кадры после ЧП

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