наверх
13.11.201715:27
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Свадебный переполох. В Австрии чеченский жених устроил стрельбу из авто

    (обновлено: )18612
    По данным местной газеты, в ходе движения свадебного кортежа 22-летний новобрачный опустил стекло и сделал несколько выстрелов из газового пистолета в воздух. Очевидцы вызвали полицию.
    Кольца на свадебной машине. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Жених из Чечни стрелял из движущегося автомобиля на собственной свадьбе в Австрии, инцидент произошел посреди автострады на пути из Вены в сторону Корнойбурга, пишет местная газета Heute.

    В ходе движения свадебного кортежа 22-летний новобрачный опустил стекло и сделал несколько выстрелов из газового пистолета в воздух, говорится в сообщении.

    Смотрите также: Разрази меня Тор! Норвежский викинг сводит с ума женщин в сети

    Очевидцы происходящего сразу вызвали полицию. Правоохранители остановили кортеж.

    Стрельба из автомобиля закончилась для жениха изъятием пистолета и временным запретом на ношение оружия.

    В 2016 году дракой со стрельбой закончилась свадьба в Ровенской области. Она началась после того, как таксист отказался везти одного из гостей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Землетрясение в Иране
    Мощное землетрясение в Иране
    Михаил Саакашвили
    Марш за импичмент Порошенко и вече Саакашвили
    Скоростной поезд
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Флаги Украины и Польши
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор