Свадебный переполох. В Австрии чеченский жених устроил стрельбу из авто

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КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Жених из Чечни стрелял из движущегося автомобиля на собственной свадьбе в Австрии, инцидент произошел посреди автострады на пути из Вены в сторону Корнойбурга, пишет местная газета Heute.

В ходе движения свадебного кортежа 22-летний новобрачный опустил стекло и сделал несколько выстрелов из газового пистолета в воздух, говорится в сообщении.

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Очевидцы происходящего сразу вызвали полицию. Правоохранители остановили кортеж.

Стрельба из автомобиля закончилась для жениха изъятием пистолета и временным запретом на ношение оружия.

В 2016 году дракой со стрельбой закончилась свадьба в Ровенской области. Она началась после того, как таксист отказался везти одного из гостей.