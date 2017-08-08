В Чечне самолет при взлете врезался в машину

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. В Чечне легкомоторный самолет при попытке взлететь с автострады, врезался в машину. Видео ДТП опубликовал в Twitter пользователь @batsuev.

По данным правоохранителей, самолет проводил опрыскивание полей против саранчи, а после этого приземлился на автостраде.

По предварительным сведениям, пилот и пассажир самолета заправили воздушное судно и пытались взлететь, используя трассу.

Во время разгона самолет столкнулся с автомобилем.

Следственный комитет России сообщает, что пилот самолета получил травмы и был доставлен в больницу. Водитель автомобиля не пострадал.

— Magomed Edilsultanov (@batsuev) 7 августа 2017 г.

Напомним, 3 августа двое отдыхающих погибли в результате аварийной посадки легкомоторного самолета на пляже недалеко от Лиссабона.