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    Россия

    В Чечне самолет при взлете врезался в машину

    (обновлено: )16
    Пилот и пассажир самолета заправили воздушное судно и пытались взлететь, используя трассу. Во время разгона самолет столкнулся с автомобилем.
    В Чечне самолет при взлете врезался в машину
    Кадр из видео на странице Twitter пользователя @batsuev

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. В Чечне легкомоторный самолет при попытке взлететь с автострады, врезался в машину. Видео ДТП опубликовал в Twitter пользователь @batsuev.

    Появились кадры посадки самолета в Австралии при ветре в 100 км/ч. Видео
    Anthony Don/Youtube
    Появились кадры посадки самолета в Австралии при ветре в 100 км в час

    По данным правоохранителей, самолет проводил опрыскивание полей против саранчи, а после этого приземлился на автостраде.

    По предварительным сведениям, пилот и пассажир самолета заправили воздушное судно и пытались взлететь, используя трассу.

    Во время разгона самолет столкнулся с автомобилем.

    Следственный комитет России сообщает, что пилот самолета получил травмы и был доставлен в больницу. Водитель автомобиля не пострадал.

    Напомним, 3 августа двое отдыхающих погибли в результате аварийной посадки легкомоторного самолета на пляже недалеко от Лиссабона.

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