Над США Вoeing Dreamliner нарисовал очертания самолета

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Американская компания Boeing проводит необычную акцию в небе над США. Из Сиэтла вылетел пассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner, маршрут которого повторяет очертания самого Dreamliner.

На момент написания новости самолет завершил маршрут. Следить за его перемещением можно было на специализированном сайте Flightradar24.

​​Ранее сообщалось, что пассажирский Boeing 757 авиакомпании UTair совершил вынужденную посадку в аэропорту "Домодедово" из-за трещины в лобовом стекле.