МВД назвало главные версии убийства в Киеве уроженца Чечни

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости. Правоохранители рассматривают три главных версии убийства в Киеве уроженца Чечни Али Тимаева (известного также как Тимур Махаури), сообщил в воскресенье пресс-секретарь министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

"Версий рассматривается несколько… Версия первая – это могло быть связано со спецслужбами РФ или даже "кадыровскими спецслужбами", которые являются довольно самостоятельными и за счет отдельного финансирования — довольно мощными. Наверное, они могли это сделать", — сказал Шевченко в выступлении, которое транслировал украинский телеканал.

По его словам, убийство также могло произойти вследствие криминальных разборок, так как Махаури неоднократно задерживался за рубежом и в Украине.

"Версия третья – это могли быть какие-то межличностные отношения, месть или что-то еще… Версии вот эти три, главные", — добавил Шевченко, уточнив, что ни одна из версий не является приоритетной.

В пятницу вечером в центре Киева взорвался легковой автомобиль. По данным правоохранителей, погиб один человек. В машине также находились женщина, которая получила ранение, и ребенок — он не пострадал. Полиция завела дело по статье "умышленное убийство". По данным СБУ, погибший в результате взрыва в центре Киева — уроженец Чечни Али Тимаев, он принимал участие в конфликте в Грузии в 2008 году и поддерживал дружеские отношения с военными, воевавшими в Донбассе. СМИ писали, что пострадавшая девушка — известная украинская модель. По данным МВД, мощность взрывчатки составляла до 1 кг в тротиловом эквиваленте.