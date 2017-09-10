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    МВД назвало главные версии убийства в Киеве уроженца Чечни

    Тема:

    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева (65)

    (обновлено: )29930
    Как сообщил пресс-секретарь министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, правоохранители рассматривают три основные версии взрыва, произошедшего в центре Киева.
    На месте взрыва автомобиля в центре Киева, в котором погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, 8 сентября 2017
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 сен — РИА Новости. Правоохранители рассматривают три главных версии убийства в Киеве уроженца Чечни Али Тимаева (известного также как Тимур Махаури), сообщил в воскресенье пресс-секретарь министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

    На месте взрыва автомобиля в центре Киева, в котором погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, 8 сентября 2017
    Украинское фото
    Взрыв авто в центре Киева: работа криминалистов

    "Версий рассматривается несколько… Версия первая – это могло быть связано со спецслужбами РФ или даже "кадыровскими спецслужбами", которые являются довольно самостоятельными и за счет отдельного финансирования — довольно мощными. Наверное, они могли это сделать", — сказал Шевченко в выступлении, которое транслировал украинский телеканал.

    По его словам, убийство также могло произойти вследствие криминальных разборок, так как Махаури неоднократно задерживался за рубежом и в Украине.

    "Версия третья – это могли быть какие-то межличностные отношения, месть или что-то еще… Версии вот эти три, главные", — добавил Шевченко, уточнив, что ни одна из версий не является приоритетной.

    В пятницу вечером в центре Киева взорвался легковой автомобиль. По данным правоохранителей, погиб один человек. В машине также находились женщина, которая получила ранение, и ребенок — он не пострадал. Полиция завела дело по статье "умышленное убийство". По данным СБУ, погибший в результате взрыва в центре Киева — уроженец Чечни Али Тимаев, он принимал участие в конфликте в Грузии в 2008 году и поддерживал дружеские отношения с военными, воевавшими в Донбассе. СМИ писали, что пострадавшая девушка — известная украинская модель. По данным МВД, мощность взрывчатки составляла до 1 кг в тротиловом эквиваленте.

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