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    Киев

    В центре Киева двое мужчин устроили стрельбу - очевидцы

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    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий (27)

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    По словам журналистки Ирины Навольневой, стрельбу открыли при большом скоплении людей на улице, инцидент произошел у Дома кино. Стрелявшие задержаны.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Перестрелка произошла вечером в пятницу у Дома кино в центре Киева, сообщают очевидцы.

    Алексей Баганец
    УНИАН
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    "Через дорогу от нас два громких хлопка. Думали, что это петарды. А это не петарды — это два мужика бегут с пистолетами, за ними бежит полиция. И первые стреляют во вторых. (…) В 20 метрах от нас", — написала журналистка Ирина Навольнева на своей странице в Facebook.

    Она отметила, что все происходило при большом скоплении людей на улице. Стрелявшие задержаны.

    "Как сумасшедший с той стороны бежит со всех ног молодой парень. Забегает к нам на крыльцо и пытается отдышаться, весь трясётся. (…) Центр города. На дворе ноябрь 2017 года", — добавила она.

    Irina Navolneva/Facebook, 10 ноября 2017

    В конце октября в ресторане на Печерске между четырьмя мужчинами произошла ссора, которая переросла в стрельбу. В результате один человек получил огнестрельное ранение в голову, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

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