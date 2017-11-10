В центре Киева двое мужчин устроили стрельбу - очевидцы

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Перестрелка произошла вечером в пятницу у Дома кино в центре Киева, сообщают очевидцы.

"Через дорогу от нас два громких хлопка. Думали, что это петарды. А это не петарды — это два мужика бегут с пистолетами, за ними бежит полиция. И первые стреляют во вторых. (…) В 20 метрах от нас", — написала журналистка Ирина Навольнева на своей странице в Facebook.

Она отметила, что все происходило при большом скоплении людей на улице. Стрелявшие задержаны.

"Как сумасшедший с той стороны бежит со всех ног молодой парень. Забегает к нам на крыльцо и пытается отдышаться, весь трясётся. (…) Центр города. На дворе ноябрь 2017 года", — добавила она.

Irina Navolneva/Facebook, 10 ноября 2017

В конце октября в ресторане на Печерске между четырьмя мужчинами произошла ссора, которая переросла в стрельбу. В результате один человек получил огнестрельное ранение в голову, он госпитализирован в тяжелом состоянии.