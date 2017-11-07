Бывший генсек ОПЕК очертил будущее цены на нефть

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Бывший генеральный секретарь ОПЕК Рене Ортис заявил РИА Новости, что тенденция роста цен на нефть до значений, которые не наблюдались с 2015 года, сохранится, так как спрос и предложение сырой нефти восстановили свой баланс.

"Рост спроса — уже тенденция, заметно, что экономический подъем Евросоюза и Азии будет усиливаться", — заявил Ортис. Он отметил, что, "вероятно, в 2018 году не потребуется Алжирское соглашение", которое предусматривает сокращение на 1,8 миллиона баррелей в день от производства нефти со стороны ОПЕК и стран вне группы, таких как Россия.

По словам Ортиса, к причинам увеличения цен можно отнести состояние скважин, которые функционируют с гидроразрывом, постоянное выполнение обязательств странами ОПЕК, а также то, что спрос на сырую нефть "тоже функционирует хорошо". Раньше ожидалось "около 120 тысяч баррелей в день дополнительного спроса…, а сейчас ожидается спрос на 200 тысяч в день", отмечает экс генсек ОПЕК.

Ранее сообщалось, что стоимость нефти марки Brent превысила 64 доллара за баррель, что следует из данных торгов на Лондонской бирже.

Рост цен на нефть в понедельник ряд экспертов связали с задержанием членов королевской семьи, министров и бизнесменов в Саудовской Аравии, а также с гибелью высокопоставленных чиновников в авиакатастрофе на границе с Йеменом. Однако ряд экспертов винят в этом спекулятивные факторы.

В воскресенье Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, в число которых вошли члены королевской семьи, бывшие министры, военные и предприниматели. В тот же день в авиакатастрофе на юге страны погиб принц Мансур бен Мукрин. На борту вертолета находились также другие высокопоставленные чиновники.