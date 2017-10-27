Цена на нефть марки Brent впервые за два года превысила $60 за баррель

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Цена на нефть марки Brent в ходе торгов пятницы впервые с 3 июля 2015 года превысила отметку в 60 долларов за баррель на продолжающемся оптимизме инвесторов относительно возможного продления сделки ОПЕК+ накануне заседания министров нефти всех 24 государств венского соглашения 30 ноября, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным торгов, по состоянию на 17.36 по Киеву стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,20% — до 60 долларов за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI также ранее на торгах преодолела психологическую отметку в 53 доллара за баррель впервые с 17 апреля и торговалась на уровне в 53,48 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз мировых цен на нефть на 2017 и 2018 годы примерно на 3 доллара по сравнению с предыдущим прогнозом — до 51,9 и 52 долларов за баррель, соответственно.