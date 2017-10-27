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    Цена на нефть марки Brent впервые за два года превысила $60 за баррель

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    Согласно данным торгов, стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,20% - до 60 долларов за баррель.
    Бочки с нефтью. Архивное фото
    Sergio Russo/flickr.com

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Цена на нефть марки Brent в ходе торгов пятницы впервые с 3 июля 2015 года превысила отметку в 60 долларов за баррель на продолжающемся оптимизме инвесторов относительно возможного продления сделки ОПЕК+ накануне заседания министров нефти всех 24 государств венского соглашения 30 ноября, свидетельствуют данные торгов.

    Нефтяные насосы. Архивное фото
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    Согласно данным торгов, по состоянию на 17.36 по Киеву стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,20% — до 60 долларов за баррель.

    Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI также ранее на торгах преодолела психологическую отметку в 53 доллара за баррель впервые с 17 апреля и торговалась на уровне в 53,48 доллара за баррель.

    Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз мировых цен на нефть на 2017 и 2018 годы примерно на 3 доллара по сравнению с предыдущим прогнозом — до 51,9 и 52 долларов за баррель, соответственно.

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