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    Экономика

    Украина намерена разрабатывать нефтегазовые месторождения Азербайджана

    (обновлено: )6401
    На рынок Азербайджана Украина готова поставлять газотурбинную технику для нужд нефтегазовых компаний страны и для регионального энергоснабжения и энергообеспечения предприятий.
    Добыча нефти
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 окт – РИА Новости Украина. Украинское госпредприятие "Зоря" —"Машпроект" собирается участвовать в разработке крупнейших нефтегазовых месторождений Азербайджана.Об этом сообщила руководитель группы анализа рынка предприятия Наталья Гаркуша.

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    По ее словам, на рынок Азербайджана предприятие готово поставлять газотурбинную технику мощностью 6, 15 и 25 МВт для нужд нефтегазовых компаний страны и для регионального энергоснабжения и энергообеспечения предприятий.

    "Наибольший интерес для нас представляют сотрудничество с компаниями, действующими в энергетических проектах на основе контрактов типа EPC (Engineering, procurement and construction) и поставщиками газоперекачивающих агрегатов при строительстве или модернизации существующих компрессорных станций", — приводит слова Гаркуши агентство Trend.

    "К таким проектам можно отнести разработку месторождений "Шах Дениз" и "Нефтяные камни", блока нефтегазовых месторождений Азери-Чираг-Гюнешли в азербайджанском секторе Каспийского моря, расширение газопровода Баку–Тбилиси–Эрзурум и другие проекты, где участвует госнефтекомпания Азербайджана", — добавила Гаркуша.

    Как сообщалось ранее, пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 октября увеличивается до 87,9 доллара за тонну с 84,1 доллара за тонну в сентябре.

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