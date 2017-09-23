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    Культура

    В РФ открыли школу живописи нефтью

    (обновлено: )9
    Художник из Санкт-Петербурга Виталий Касаткин отметил, что создавать картины "черным золотом" можно в любую погоду, на открытом воздухе и в помещении.
    Нефть. Архивное фото
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. В Финно-Угорском этнопарке в селе Ыб в республике Коми открылась школа живописи нефтью, сообщил в субботу этнопарк.

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    Занятия в школе живописи для детей и взрослых, любителей и профессионалов будет вести художник из Санкт-Петербурга Виталий Касаткин.

    "Логично, что первая школа живописи нефтью открывается именно в Коми — там, где новое, отмечу, исконно русское направление искусства получила официальную поддержку. Музей искусства нефти, открытый в Финно-Угорском этнопарке, единственный в мире. Но это должен быть музей не одного меня. Удивительный материал позволяет даже новичкам создавать шедевры", — отметил Касатки, слова которого приводится в сообщении.

    По его словам, создавать картины "черным золотом" можно в любую погоду, на открытом воздухе и в помещении.

    По замыслу художника, результатом совместного труда станет "нефтяная мозаика" для Музея искусства нефти.

    Специально для этой школы этнопарк заказал нефть разной вязкости и разных оттенков в Ухте.

    По словам директора Финно-Угорского этнопарка Елены Ивановой, Музей искусства нефти, нефтетур, разработанный этнопарком, а также школа живописи "работают на продвижение бренда "Коми — родина российской промышленной нефти".

    Напомним, в Сеуле бариста Ли Канбин превращает обычный кофе в уникальный арт-объект, используя как холст поверхность молочной пенки и рисуя на ней репродукции известных картин. 

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