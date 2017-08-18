Картины из музея Крыма не находятся в международном розыске - Интерпол

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Картины из Музейного фонда Украины художников XVIII-XIX века, которые в марта 2014 передали в Симферопольский художественный музей, не находятся в международном розыске Интерпола.

Об этом Крым.Реалии рассказал начальник департамента Интерпола и Европола НПУ Василий Неволя.

"ГПУ только направило нам через соответствующее подразделение Национальной полиции запрос об объявлении в розыск. А вопрос о его объявления сейчас решается на уровне Киева. Мы не решаем, что делать. Мы смотрим, насколько это обращение к нам соответствует стандартам и условиям для того, чтобы какой-нибудь объект искусства объявлялся в розыск", — рассказал Неволя.

При этом он не смог ответить на вопрос, когда его ведомство определится: объявлять картины из Симферопольского музея в розыск или нет.

Напомним, 17 августа управление Национальной полиции в Крыму сообщило, что 52 картины из Музейного фонда Украины художников XVIII-XIX века, которые в марта 2014 незаконно передали в Симферопольский художественный музей, объявили в государственный и межгосударственный розыск.

Позже в Минкульте Крыму заявили, что картины принадлежат Симферопольскому художественному музею, где и находятся сейчас.