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    Утечка нефти на Каховском водохранилище. Перекрыт водозабор

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    Министерство инфраструктуры Украины сообщает, что незначительная утечка нефтепродуктов, которые вытекли из затонувшей баржи, находится на стадии ликвидации.
    Крушение баржи и разлив нефти в Херсонской области
    khersonline.net

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Министерство инфраструктуры Украины заявляет, что незначительная утечка нефтепродуктов в Каховском водохранилище находятся в процессе ликвидации, временно перекрыт водозабор и водохранилища.

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    Ранее в региональном управлении охраны водных ресурсов сообщили, что в четверг баржа «Александр Житник» затонула в акватории Каховского водохранилища между селами Каиры и Васильевка в Херсонской области, в результате образовалось нефтяное пятно. В экологической инспекции заявили, что баржа перевозила гранитный отсев, инспекторы оценивают экологическую ситуацию из-за образовавшегося нефтяного пятна.

    "Пострадавших и погибших нет. Для изучения ситуации и ликвидации последствий аварии был организован оперативный штаб… Последствия аварии, а именно незначительная утечка нефтепродуктов, находятся на стадии ликвидации. На время ликвидации разлива топлива из бака судна перекрыт водозабор из водохранилища", — говорится в сообщении на сайте министерства в пятницу.

    По данным министерства, судно «Александр Житник» длиной 85,2 метра и шириной 15,4 метра построено в 1979 году, экипаж составляли пять человек, порт предписания — Херсон, владелец ООО «Вик».

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