Цена на нефть марки Brent впервые за месяц превысила $59 за баррель

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Цена на нефть марки Brent в четверг впервые с 26 сентября превысила уровень в 59 долларов за баррель на заявлениях наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда о возможном продлении сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным торгов, по состоянию на 20.43 по Киеву стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,06% — до 59,06 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,71% — до 52,55 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз мировых цен на нефть на 2017 и 2018 годы примерно на 3 доллара по сравнению с предыдущим прогнозом — до 51,9 и 52 долларов за баррель, соответственно.