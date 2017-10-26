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    Цена на нефть марки Brent впервые за месяц превысила $59 за баррель

    (обновлено: )28
    Согласно данным торгов, стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,06% - до 59,06 доллара за баррель.
    Бочки с нефтью. Архивное фото
    Carsten ten Brink/flickr.com

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Цена на нефть марки Brent в четверг впервые с 26 сентября превысила уровень в 59 долларов за баррель на заявлениях наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда о возможном продлении сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

    Согласно данным торгов, по состоянию на 20.43 по Киеву стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,06% — до 59,06 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,71% — до 52,55 доллара за баррель.

    Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз мировых цен на нефть на 2017 и 2018 годы примерно на 3 доллара по сравнению с предыдущим прогнозом — до 51,9 и 52 долларов за баррель, соответственно.

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