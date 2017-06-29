Цена на нефть WTI превысила психологическую отметку в $45 за баррель

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Мировые цены на нефть продолжают расти на данных минэнерго США о снижении добычи в стране; нефть марки WTI впервые с 19 июня поднялась выше психологической отметки в 45 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 05.10 по киевскому времени стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,27% — до 47,81 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,28% — до 45,02 доллара за баррель.

Ранее в среду минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 июня, выросли на 0,1 миллиона баррелей, или на менее чем 0,1% — до 509,2 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы снизились на 2,585 миллиона баррелей, или на 0,5% — до 506,515 миллиона баррелей.

При этом, добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, уменьшилась на 1,07%, или на 100 тысяч баррелей в сутки, до 9,250 миллиона баррелей в сутки. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 0,3 миллиона баррелей, составив 60,8 миллиона баррелей.

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Запасы бензина в США уменьшились на 0,9 миллиона баррелей, или на 0,37% — до 241 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,583 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов снизились с показателя предыдущей недели на 0,2 миллиона баррелей, или на 0,13%, до 152,3 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали, напротив, увеличение на 0,453 миллиона баррелей.

Накануне администрация президента США Дональда Трампа сообщила, что намерена вдвое увеличить экспорт нефти за рубеж до 1 миллиона баррелей в день.