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    Разлив нефти произошел в Херсонской области после крушения баржи

    (обновлено: )6901
    Самоходная баржа "Александр Житник" затонула в акватории Каховского водохранилища между Каиры и с. Васильевка Херсонской области. В следствии крушения судна произошел разлив нефти. Длина пятна нефтепродуктов достигает 6 километров.
    Крушение баржи и разлив нефти в Херсонской области
    khersonline.net

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. В акватории Каховского водохранилища между селами Каиры и Васильевка (Херсонская область) затонула самоходная баржа, с которой в воду вылились нефтепродукты, сообщила пресс-служба Управления охраны, использования и воспроизведения водных биоресурсов и регулирования рыболовства в Херсонской области.

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    "5 октября 2017 года в 6 часов утра на акватории Каховского водохранилища между Каиры и с. Васильевка Херсонской области затонула самоходная баржа "Александр Житник", вследствие чего произошел разлив нефтепродуктов. С целью выяснения причин разлива нефтепродуктов и установлению виновных лиц, оперативной группой в составе представителей государственных инспекторов отдела охраны водных биоресурсов Херсонрыбоохороны и Государственной экологической инспекции в Херсонской области проведены осмотр места происшествия и отобраны пробы воды", — говорится в сообщении.

    Также отмечается, что пятно нефтепродуктов наблюдается длиной 6 километров и шириной 50-100 метров, и "оно движется в направлении к пгт Великая Лепетиха Херсонской области".

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    В настоящее время специалисты осуществляют мониторинг состояния водных биоресурсов на данном участке Каховского водохранилища. 

    Ранее стало известно, что технологическая нефть, которая была выкачана из магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" и хранилась на заводах группы "Приват", стала некачественной. 

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