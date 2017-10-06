Разлив нефти произошел в Херсонской области после крушения баржи

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. В акватории Каховского водохранилища между селами Каиры и Васильевка (Херсонская область) затонула самоходная баржа, с которой в воду вылились нефтепродукты, сообщила пресс-служба Управления охраны, использования и воспроизведения водных биоресурсов и регулирования рыболовства в Херсонской области.

"5 октября 2017 года в 6 часов утра на акватории Каховского водохранилища между Каиры и с. Васильевка Херсонской области затонула самоходная баржа "Александр Житник", вследствие чего произошел разлив нефтепродуктов. С целью выяснения причин разлива нефтепродуктов и установлению виновных лиц, оперативной группой в составе представителей государственных инспекторов отдела охраны водных биоресурсов Херсонрыбоохороны и Государственной экологической инспекции в Херсонской области проведены осмотр места происшествия и отобраны пробы воды", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что пятно нефтепродуктов наблюдается длиной 6 километров и шириной 50-100 метров, и "оно движется в направлении к пгт Великая Лепетиха Херсонской области".

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В настоящее время специалисты осуществляют мониторинг состояния водных биоресурсов на данном участке Каховского водохранилища.

Ранее стало известно, что технологическая нефть, которая была выкачана из магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" и хранилась на заводах группы "Приват", стала некачественной.