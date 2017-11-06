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    Дела оффшорные. СМИ назвали цифры, сколько спрятали самые богатые люди планеты

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    Скандал с оффшорами. Порошенко и Mossack Fonseca (235)

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    По информации СМИ, супер-богачи спрятали в налоговых оазисах 7,9 триллионов евро. Более 600 млрд евро ежегодно перемещаются транснациональными корпорациями с помощью налоговых убежищ.
    Доллары
    AFP/MOHD RASFAN

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Новые оффшорные бумаги "Paradise Papers" показывают, что самые богатые люди планеты спрятали в оффшорах почти 8 триллионов евро, сообщает Sueddeutsche Zeitung.

    Экономический эксперт Виктор Федоров.
    facebook.com/viktor.fedorov.7739
    Большие украинские деньги спасают в оффшорах — эксперт

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    "Супер-богачи спрятали в налоговых оазисах 7,9 триллионов евро. Более 600 млрд евро ежегодно перемещаются транснациональными корпорациями с помощью налоговых убежищ", — говорится в документах.

    Деньги прятали в оффшорах 19 островных государств: Арубы, Багам, Доминики, Вануату, Самоа, Тринидада и Тобаго и других.

    Как известно, журналисты проработали 13,4 млн файлов и обнаружили "налоговые лазейки и резонансные деловые контакты высокопоставленных лиц".

    Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, совместно с рядом международных СМИ опубликовали в воскресенье материалы о деятельности оффшорных компаний в мире, в которых упоминаются 120 политиков, в том числе премьер Канады, члены администрации Дональда Трампа, двор Елизаветы II, а также компании Apple и Uber. Подборка материалов, получивших название Paradise Papers, включает около 13,4 миллиона документов, в том числе, предположительно, из бермудской юридической компании Appleby.

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