Дела оффшорные. Лидер U2 инвестировал в фирму с низкими налогами на Мальте

КИЕВ, 6 ноя – РИА Новости Украина. Лидер группы U2 Боно использовал зарегистрированную на Мальте компанию при покупке доли торгового центра в Литве, чтобы пользоваться режимом пониженного налогообложения, пишет в ночь на понедельник британская газета Guardian, публикующая очередную серию материалов об офшорной деятельности.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, совместно с рядом международных СМИ опубликовали в воскресенье материалы о деятельности оффшорных компаний в мире, где упоминаются 120 политиков, в том числе премьер Канады, члены администрации Трампа и двор Елизаветы II.

"Лидер U2 был инвестором фирмы, базирующейся на острове (Мальта), где иностранные инвесторы платят налог на прибыль в 5%. Его группа никогда не была там, и он сам, кажется, не был. Но в качестве инвестиционной возможности Боно нашел то, что искал", — пишет издание.

Согласно его данным, ирландский певец (настоящее имя Пол Хьюсон) был инвестором мальтийской компании, которая приобрела торговый центр Aušra в городе Утена на востоке Литвы за 5,8 миллиона евро в 2007 году, вскоре после открытия молла. Nude Estates объединилась с одноименной литовской компанией для владения собственностью. В 2012 году компания, владеющая торговым центром, перешла в собственность зарегистрированной на острове Гернси компании Nude Estates 1.

"Мальта – юрисдикция с низким налогообложением. Для иностранных инвесторов налог на любой доход их компаний составляет 5%. На Гернси налог на доходы компаний не платится, и только средства, направляемые обратно в Великобританию или Ирландию, подлежат налогообложению", — поясняет издание.

Представитель Боно заявила, что певец был небольшим и малоактивным инвестором в фирмы на Мальте и Гернси.

В октябре бермудская юридическая компания Appleby сообщила об утечке данных своих клиентов. Позже в связи с публикацией ICIJ данных о ее клиентах Appleby заявила, что провела тщательное расследование и "свидетельств каких-либо правонарушений с нашей стороны или со стороны наших клиентов нет".