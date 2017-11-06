В России отреагировали на новый оффшорный скандал в мире

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Депутат Госдумы России Алексей Езубов (ЕР) заявил РИА Новости, что не знаком с данными "оффшорного досье", где он упомянут как директор бермудской компании в период исполнения им депутатских полномочий.

Подборка материалов, получивших название Paradise Papers, включает около 13,4 миллиона документов, охватывающих период свыше 50 лет. Материалы были опубликованы в воскресенье Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), который финансируется, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса. Часть материалов опубликовала входящая в консорциум российская "Новая газета", в частности о том, что Езубов (депутат с 2011 года) до 2013 года был директором бермудской компании Air Cloud Services Limited, на которую был записан частный самолет. Газета написала, что в 2013 году от имени компании Езубов подписал резолюцию об открытии филиала на острове Мэн.

"Не слышал я ничего", — ответил Езубов на вопрос РИА Новости, знаком ли он с этой информацией.

В мае 2013 года вступил в силу закон, который запретил чиновникам, депутатам, судьям и силовикам иметь активы и счета в зарубежных банках. Запрет также касается их жен и несовершеннолетних детей.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, совместно с рядом международных СМИ опубликовали в воскресенье материалы о деятельности оффшорных компаний в мире, в которых упоминаются 120 политиков, в том числе премьер Канады, члены администрации Дональда Трампа, двор Елизаветы II, а также компании Apple и Uber. Подборка материалов, получивших название Paradise Papers, включает около 13,4 миллиона документов, в том числе, предположительно, из бермудской юридической компании Appleby.