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    Россия

    В России отреагировали на новый оффшорный скандал в мире

    Тема:

    Скандал с оффшорами. Порошенко и Mossack Fonseca (234)

    (обновлено: )28
    По словам депутата Госдумы РФ Алексея Езубова, он не слышал ничего о данных "оффшорного досье", где он упомянут как директор бермудской компании.
    Флаг на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Депутат Госдумы России Алексей Езубов (ЕР) заявил РИА Новости, что не знаком с данными "оффшорного досье", где он упомянут как директор бермудской компании в период исполнения им депутатских полномочий.

    Mossack Fonseca
    REUTERS Reinhard Krause/Illustration
    Дело оффшоров Mossack Fonseca и Украина. Комментарий эксперта

    Подборка материалов, получивших название Paradise Papers, включает около 13,4 миллиона документов, охватывающих период свыше 50 лет. Материалы были опубликованы в воскресенье Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), который финансируется, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса. Часть материалов опубликовала входящая в консорциум российская "Новая газета", в частности о том, что Езубов (депутат с 2011 года) до 2013 года был директором бермудской компании Air Cloud Services Limited, на которую был записан частный самолет. Газета написала, что в 2013 году от имени компании Езубов подписал резолюцию об открытии филиала на острове Мэн.

    "Не слышал я ничего", — ответил Езубов на вопрос РИА Новости, знаком ли он с этой информацией.

    В мае 2013 года вступил в силу закон, который запретил чиновникам, депутатам, судьям и силовикам иметь активы и счета в зарубежных банках. Запрет также касается их жен и несовершеннолетних детей.

    Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, совместно с рядом международных СМИ опубликовали в воскресенье материалы о деятельности оффшорных компаний в мире, в которых упоминаются 120 политиков, в том числе премьер Канады, члены администрации Дональда Трампа, двор Елизаветы II, а также компании Apple и Uber. Подборка материалов, получивших название Paradise Papers, включает около 13,4 миллиона документов, в том числе, предположительно, из бермудской юридической компании Appleby.

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