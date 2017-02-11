Дело оффшоров Mossack Fonseca и Украина. Комментарий эксперта

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

В Панаме задержали основателей компании — регистратора офшоров Mossack Fonseca. Их задержали по делу о коррупции в бразильской нефтяной государственной компании Petrobras. В офисе Mossack Fonseca прошли обыски.

Компания оказалась в центре скандала весной 2016 года, после публикации в СМИ так называемых "панамский архивов". Тогда был обнародован одновременно ряд журналистских расследований об участии известных политиков в оффшорных схемах. В частности, были обнародованы данные, что якобы в оффшоры выводили деньги компании, связанные с украинским президентом Петром Порошенко.

Подробнее новые факты в расследовании дела Mossack Fonseca в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политический эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук.

(публикуется на языке оригинала)

Чи відомі вам подробиці скандалу з затриманням засновників Mossack Fonseca?

— Ця справа не зовсім пов'язана з тим панамським офшорним скандалом, який був рік тому з оприлюдненням тих даних. Тому що була окрема справа по Petrobras, нафтовій компанії. І з'ясувалося, що кошти виводилися саме цією панамською компанією.

Тобто фактично там немає прямого зв'язку, тому що це бразильська справа корупційна, і там пов'язаний попередній президент. Але якщо проводити паралелі в контексті України, то ще раз там будуть згадувати прізвище Порошенка і багатьох інших українських політиків.

І знову ж таки, тут все залежить від того, чи з'являться якісь нові додаткові дані. Тому що все ж таки інформація ще з 2014 року була. Якщо оприлюдняться якісь нові додаткові дані про причетність українських посадовців чи ще інших посадовців інших держав до фактично переведення коштів, відбілювання тіньових коштів, то я думаю, що так само це буде мати наслідки.

Але треба сказати, що все ж таки в світі це певний ефект політичний був, тому що і прем'єр Ісландії вимушений був піти у відставку, і багато інших політиків, але пік все ж таки приходився на весну минулого року. Після того у нас вже було електронне декларування, досить також скандальна така тематика, і багато прізвищ було озвучено. Онищенко там начебто презентував якісь плівки.

Ця справа практично не матиме якихось відгалужень, тобто лінія головна — бразильська?

— В тому-то і справа. Звичайно, тут все залежить від того, як бразильська прокуратура буде вести слідство. Не виключено, що вони отримають цю додаткову інформацію, тому що боротьба з офшорами коли почалася, то називали в тому числі прізвище Трампа — як одного з можливих фігурантів, хто міг відмивати різні кошти через оффшори.

Тому ми кажемо, що там може бути зацікавленість американців. І ця інформація, якщо вона з'явиться, компрометуючого характеру, то потрапить до американців, зрештою її тоді зможуть оприлюднити в ЗМІ.

Але я тут не переконаний, що ми отримаємо щось якісне нове від того, що було вже оприлюднено в 2014 році. І треба сказати, що сама ця панамська компанія насправді була не найбільшою з тих, хто там реєструвалися оффшори, тому що їй допомагали зареєструватися цим офшорним компаніям. Вона була четвертою у світі. Тобто є набагато більші, і в цілому офшорні зони ж не зникли. Просто значна кількість цих учасників переоформили свої статки та рахунки на інші компанії. І це стосується так само і наших посадовців, тому що навіть в тому електронному декларуванні, яке я згадував, багато хто просто не приховує те, що вони мають в офшорних компаніях рахунки.

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Поки що це виглядає як суто бразильський серіал, чи вийде він за межі Бразилії — будемо дивитися. Я думаю, якщо будуть нові прізвища тих же американських якихось сучасних діячів, бізнесменів, то це може вийти на новий виток розкрутки цього панамського скандалу.

Наскільки гучним буде розслідування?

— Треба розділити міжнародну реакцію і українську. Тому що в Україні докорінним чином законодавство не змінилося. Коли ми кажемо, що окремі громадяни України, в тому числі провідні політики, мають свої рахунки, то вони ж насправді не порушують вітчизняного законодавства.

Тому з одного боку у нас абсолютно не змінилося законодавство, тобто ми мали якийсь певний осуд, ми мали провал рейтингу БПП, але треба так само казати, до яких наслідків це призвело. Це призвело до формування нової коаліції. По суті, сьогоднішня коаліція і ситуація більш стабільна, ніж була рік назад з урядом Яценюка, тому що там все йшло до позачергових виборів. Зараз так однозначно сказати не можна.

Так, можливо, якщо там будуть бити по Трампу, через цей скандал, це може прийти до якогось нового витку. Але я не переконаний, що ми отримаємо якусь якісно нову інформацію. Тому що там нове може з'явитися, якщо є прямі докази, наприклад, фінансування тероризму.

На вашу думку, з Mossack Fonseca витягнули вже всю можливу інформацію?

— Якщо є ця додаткова інформація, то її ж не будуть викидати одночасно. Її будуть використовувати з певною метою політичною. Більше того, я переконаний, що з того одного відсотка, який нам оприлюднили, його оприлюднили вибірково. Чому саме така вибірковість, там можна лише здогадуватися. Тому там є інформаціях значно більше, там можуть бути нові прізвища.

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Тим більше, що багато прізвищ стають достатньо відомими політиками лише на сьогодні. Так само з Трампом: ще рік тому назад його ніхто не розглядав президентом США, а зараз так сталося, що в тій же адміністрації Трампа можуть з'явитися такі прізвища, і значить, що ці прізвища так само будуть спливати по документам цієї панамської компанії.

Ранее политолог Денис Кирюхин в эфире "ГС" прокомментировал телефонный разговор между Трампом и Порошенко и подчеркнул, что Украина остается в сфере интересов новой администрации США.

Напомним, политолог Кирилл Молчанов в эфире "ГС" подчеркнул, что в мировой повестке дня вопрос Украины опускается все ниже, поэтому Порошенко крайне важно договориться с Трампом о личной встрече.