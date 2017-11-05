Оффшорный скандал. В бумагах появились новые лица украинских чиновников

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. В новых оффшорных бумагах, обнародованных журналистами Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) 5 ноября 2017 года, фигурируют два гражданина Украины. Это следует из так называемых "Райских бумаг" на сайте ICIJ.

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В частности, речь идет о бывшем народном депутате от Партии регионов и друге экс-президента Виктора Януковича Антоне Пригодском и бывшем вице-премьере от Радикальной партии Валерии Вощевском.

По данным консорциума журналистов, Пригодский числится как единственный акционер ООО ТЮК, компания, зарегистрированная на Мальте в 2013 году, основной деятельностью которой является "осуществление судоходной деятельности", включая приобретение судов.

Согласно финансовой отчетности TUC, поданной в 2015 году, по состоянию на 31 декабря 2014 года, активы компании оценивались примерно в 6,6 млн долларов США и состояли из строительства судов. Он также сообщил, что потери составили около 25,1 тыс. долларов, что позволило ему не платить налоги на прибыль в 2014 году согласно документу. Файл также показывает, что TUC в июле 2015 года согласился арендовать моторную яхту Santa Maria T, построенную в Нидерландах, без имени пользователя.

По данным реестра Мальты в декабре 2015 года, Пригодский стал акционером Ala Int. Ltd., компания, которая была основана в 2011 году и перечислена несколькими направлениями бизнеса, включая сельское хозяйство, управление имуществом и приобретения прав интеллектуальной собственности.

В свою очередь Вощевский числится в реестре компаний Мальты как один из двух акционеров и директоров Marfa Holding Ltd. вместе с гражданином Мальтийской Республики Марвич Борг. Марфе Холдинг был зарегистрирован в Мальте 10 декабря 2013 года, в Вощевского — 1080 акций, в Борг — 120.

"Вощевский, кажется, не проявил свою заинтересованность в Марфе Холдинг, когда он занял должность, но непонятно, был ли он обязан. Был также определенный спор о том, имеет ли он мальтийское гражданство после того, как вопрос был поднят членом парламента Украины. Вощевский отрицал, что он является гражданином Мальты. Компания появилась в "роспуске" в Мальтийском реестре компаний в октябре 2017 года", — говорится в "бумагах".

Напомним, в воскресенье, 5 ноября, одновременно 400 журналистов из 67 стран опубликовали материалы о финансовых тайнах чиновников, поп-звезд и других известных людей. Доступ к документам предоставил неизвестный источник. Он поделился с немецкой газетой Süddeutsche Zeitung миллионами документов о владельцах офшорных фирм на экзотических островах – Кайманах, Бермудах, Британских Виргинских и других.