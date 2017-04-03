Большие украинские деньги спасают в оффшорах — эксперт

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РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

С 1991-го года из Украины в зоны льготного налогообложения было выведено капитала на почти 150 миллиардов долларов. Такую сумму, в частности, называет ведущий научный сотрудник "Института экономики и прогнозирования" НАН Украины Инна Шовкун в своей статье, опубликованной в издании "Зеркало недели".

Эксперт считает, что оффшоры используют и коррупционеры, и бизнес. Первые — для хищения средств, вторые — для снижения налоговой нагрузки или для дополнительных гарантий сохранения собственности.

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В 2016-ом году после скандала с "панамским досье" президент Украины Петр Порошенко объявил курс на деоффшоризацию. Инструментом этого должна стать реформа фискальной системы.

Многие эксперты считают, что Украине в борьбе с оффшорами следует пойти путем Эстонии. Там за годы независимости сумели создать идеальный бизнес-хаб с прозрачной регуляторной политикой и такими же отношениями между бизнесом и государством.

Сколько украинских денег находится в оффшорах и как их вернуть, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы экономический эксперт Виктор Федоров.

Почему вообще из Украины выводятся деньги в оффшоры?

— Две причины совершенно очевидны. Это уход от налогов. И, на самом деле, это не самое главное. Самое главное — это отсутствие защиты права собственности в Украине как таковое.

А есть информация, сколько денег из оффшоров в украинскую экономику были вложены? Может значительная часть этих денег под видом иностранных инвестиций возвращается в экономику?

— Конечно, есть. Если мне не изменяет память, сейчас точную цифру не помню, это составляет несколько десятков миллиардов долларов. У нас до сих пор на первом месте стоит Кипр как основной инвестор Украины. А в свое время это была самая главная оффшорная территория, которой пользовались все, начиная с 1990-ых годов.

Но надо понимать, что когда мы говорим, что деньги выведены из Украины, это не значит, что они вывезены чемоданом либо переведены. Просто сами операции… Либо невозврат валютной выручки, либо совершение операций с украинскими активами вне юрисдикции Украины.

А на сегодняшний день делается ли что-то для деоффшоризации украинской экономики?

— Делается. Но на самом деле, это забота не только Украины, это забота всего мира. Создаются законы, которые делают существование оффшоров в целях налогообложения бессмысленным либо очень дорогим. Борьба с оффшорами во всем мире ведется не с той целью, чтобы деньги туда не уходили.

Ничего подобного. В глобализованной экономике — это нонсенс. А для того, чтобы оффшоры не использовались для отмывания денег, полученных преступным путем. Только для этого, а не для того, чтобы, например, из Лондона не ушли какие-то деньги в какой-то оффшор.

Но тогда получается, что нет той самой тайны бенефициаров, которые выводят свои деньги в оффшоры?

— Вот это самая главная проблема. Панамский скандал на самом деле был связан не с тем, что кто-то чего-то там скрыл от налогов, точнее, уменьшил свои налоги, а в том, что он скрыл этот факт от правоохранителей. Вот по-хорошему, кстати, украинские законы то же самое, в принципе, говорят, что если ты деньги перечислил в оффшорную компанию, в этом ничего страшного нет. Если ты уплатил налоги.

В текущих условиях, учитывая последствия Панамского скандала, не падает ли привлекательность оффшорных зон как таковых?

— В принципе, падает, однако, в любом случае, если ты все правильно сделал, то есть ты честный гражданин, использование оффшоров в качестве того, чтобы уменьшить свое собственное налогообложение, в этом ничего плохого нет, и это будет использоваться. Но хочу обратить внимание, что посмотрите, что у нас же активы переписываются, как вы говорите, не только на оффшорные компании, но и на просто зарубежные, на английские, голландские, люксембургские. Там нет выгоды в налогообложении или она исключительно не интересная. Но все равно это делают. Почему? Те, кто это делают, они хотят защититься иной юрисдикцией с более исполняемыми законами, с более вменяемым судом, нежели украинский. Это более важная причина, за которую нужно браться, и над которой нужно думать.

Напомним, политолог Руслан Бортник считает, что политическое противостояние, которое развернулось вокруг украинской "дочки" Сбербанка, снизило ее стоимость в разы. По его словам, под прицелом рейдеров сегодня может оказаться любой бизнес, связанный с РФ.