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    Сотни журналистов написали об оффшорах чиновников. Порошенко в списке

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    Среди украинцев в новых документах фигурируют более десятка фамилий, в том числе фамилия президента Украины Петра Порошенко.
    Документы
    RIA News | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. 

    Экономический эксперт Виктор Федоров.
    facebook.com/viktor.fedorov.7739
    Большие украинские деньги спасают в оффшорах — эксперт
    В воскресенье, 5 ноября, одновременно 400 журналистов из 67 стран опубликовали материалы о финансовых тайнах чиновников, поп-звезд и других известных людей., передает ТСН.

    Доступ к документам предоставил неизвестный источник. Он поделился с немецкой газетой Süddeutsche Zeitung миллионами документов о владельцах офшорных фирм на экзотических островах – Кайманах, Бермудах, Британских Виргинских и других.

    Газета, в свою очередь, передала материалы Международному консорциуму журналистов-расследователей и Центру расследования коррупции и организованной преступности OCCRP.

    Mossack Fonseca
    REUTERS Reinhard Krause/Illustration
    Дело оффшоров Mossack Fonseca и Украина. Комментарий эксперта

    Новое глобальное журналистское расследование назвали Paradise Papers.

    Среди украинцев в новых документах фигурируют более десятка фамилий, в том числе фамилия президента Украины Петра Порошенко.

    Кроме того, в опубликованных документах есть информация про офшоры бывшего генсека НАТО, поп-звезд Мадонны и Боно, членов британской королевской семьи и других. 

    Это стало второй большой утечкой информации после "Панамских документов".

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