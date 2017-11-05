Сотни журналистов написали об оффшорах чиновников. Порошенко в списке

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина.
Доступ к документам предоставил неизвестный источник. Он поделился с немецкой газетой Süddeutsche Zeitung миллионами документов о владельцах офшорных фирм на экзотических островах – Кайманах, Бермудах, Британских Виргинских и других.
Газета, в свою очередь, передала материалы Международному консорциуму журналистов-расследователей и Центру расследования коррупции и организованной преступности OCCRP.
Новое глобальное журналистское расследование назвали Paradise Papers.
Среди украинцев в новых документах фигурируют более десятка фамилий, в том числе фамилия президента Украины Петра Порошенко.
Кроме того, в опубликованных документах есть информация про офшоры бывшего генсека НАТО, поп-звезд Мадонны и Боно, членов британской королевской семьи и других.
Это стало второй большой утечкой информации после "Панамских документов".