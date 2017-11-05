Сотни журналистов написали об оффшорах чиновников. Порошенко в списке

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина.

В воскресенье, 5 ноября, одновременно 400 журналистов из 67 стран опубликовали материалы о финансовых тайнах чиновников, поп-звезд и других известных людей., передает ТСН.

Доступ к документам предоставил неизвестный источник. Он поделился с немецкой газетой Süddeutsche Zeitung миллионами документов о владельцах офшорных фирм на экзотических островах – Кайманах, Бермудах, Британских Виргинских и других.

Газета, в свою очередь, передала материалы Международному консорциуму журналистов-расследователей и Центру расследования коррупции и организованной преступности OCCRP.

Новое глобальное журналистское расследование назвали Paradise Papers.

Среди украинцев в новых документах фигурируют более десятка фамилий, в том числе фамилия президента Украины Петра Порошенко.

Кроме того, в опубликованных документах есть информация про офшоры бывшего генсека НАТО, поп-звезд Мадонны и Боно, членов британской королевской семьи и других.

Это стало второй большой утечкой информации после "Панамских документов".