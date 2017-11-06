СМИ сообщили новые подробности оффшорных дел Порошенко

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Юристы украинской фирмы "Авеллум", которая представляет интересы президента Петра Порошенко, обращались к компании Appleby на острове Мэн за помощью в создании оффшора. Но представителям украинского президента отказали. Это следует из документов "Paradise Papers" ("Документы из райских островов") – нового журналистского расследования, передает "Слидство.Инфо".

В июне 2014 года, сразу после инаугурации Порошенко, юристы "Авеллума" написали в Appleby следующее письмо: "Дело чрезвычайно деликатное. Имя клиента — Петр Порошенко. Мы работаем над реструктуризацией его кондитерского бизнеса (Рошен). Для получения доступа к международным рынкам, мы собираемся построить новую холдинговую компанию группы в Люксембурге. Под ним будет голландский суб-холдинг, который будет обладать всеми оперирующими компаниями. С налоговыми целями над люксембургской компанией будет кипрская фирма. Она будет владеть оффшорной компанией — мы предпочитаем БВО, но Остров Мэн также может подойти… она будет владеть акциями и получать дивиденды. Продажа акций в определенный момент возможна (если инвестор предложит хорошую цену)", — говорится в письме.

Но юристы компании с острова Мэн решили, что сотрудничество с корпорацией Порошенко будет рискованно для них, поэтому отказали представителям украинского президента.

В "Paradise Papers" есть переписка между менеджерами Appleby относительно Порошенко. После этого юристы, представляющие интересы Порошенко, решили обратиться за помощью в создании оффшора в панамской фирмы Mossack Fonseca. Она помогла создать запланированную структуру, а затем стала объектом громкого оффшорного скандала.

Журналисты, которые принимали участие в расследовании, считают, что представители Порошенко хотели создать оффшор для оптимизации налогов, а не для передачи Roshen в слепой траст, как обещал украинский президент.

"Новые документы, которые "Слидство.Инфо" получило как партнер международной сети журналистов, ставят под сомнение слова президента. Судя по всему, оффшорные фирмы создавались именно для избежания налогов в случае продажи или получения какого-либо дохода", — говорится в расследовании.

По данным журналистов, украинским "Рошеном" продолжает владеть нидерландская компания, а сам Порошенко настаивает, что так надо для передачи корпорации в слепой траст. Комментируя вышеупомянутое письмо представителей Порошенко к фирме на острове Мэн, киевский юрист Богдан Боровик считает, что здесь не шла речь о трасте.

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"Из этого письма не следует, что целью или какой-то опцией, которая должна учитываться при построении этой структуры, был траст. То есть слово траст вообще не фигурирует здесь. (…) Нужна ли вся эта структура для того, чтобы передать в управление в слепой траст? По моему мнению – нет, не нужна. Она нужна, скорее всего, если планируется продажа. То есть для оптимизации доходов от продаж. Для самого траста выстраивать все эти три компании я не вижу необходимости", — рассказал Боровик.

Журналисты обратились к Администрации президента, чтобы там прокомментировали полученную информацию, но им посоветовали обратиться к фирме "Авеллум". В ответе на запрос в компании избежали конкретных вопросов о переписке с островом Мэн. Однако, они настаивают, что структурировали "Рошен" таким образом, что все налоги уплачивались в Украине: "Если бы, например, при перечислении средств от продажи корпорации Рошен были уплачены налоги в Люксембурге, это привело бы к двойному налогообложению доходов, уменьшения суммы налога к уплате в Украине и, соответственно, возможности перечислить в Украину лишь часть доходов (за вычетом налогов в Люксембурге). Такая ситуация противоречила бы не только интересам клиента, но также и государственным интересам Украины, учитывая потери бюджета и другие негативные последствия".

Напомним, в воскресенье, 5 ноября, одновременно 400 журналистов из 67 стран опубликовали материалы о финансовых тайнах чиновников, поп-звезд и других известных людей. Доступ к документам предоставил неизвестный источник. Он поделился с немецкой газетой Süddeutsche Zeitung миллионами документов о владельцах офшорных фирм на экзотических островах – Кайманах, Бермудах, Британских Виргинских и других.