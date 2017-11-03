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    Мировой старт продаж iPhone Х: в США дерзко украли более 300 смартфонов

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    Воры проникли в автомобиль, когда водитель доставлял смартфоны новой модели iPhone Х в один из торговых центров города Сан-Франциско. По данным СМИ, стоимость украденных iPhone Х оценивается в 300 тысяч долларов.
    Старт продаж iPhone X
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Злоумышленники украли более 300 смартфонов новой модели iPhone Х из фургона в американском городе Сан-Франциско до начала продаж, передает телеканал CNBC.

    Воры проникли в автомобиль, когда водитель доставлял смартфоны в один из торговых центров города.

    По данным СМИ, стоимость украденных iPhone Х оценивается в 300 тысяч долларов.

    Злоумышленников еще не поймали. Полиция ищет трех подозреваемых, которые были одеты в толстовки с капюшонами и ехали на белом внедорожнике Dodge.

    В пятницу, 3 ноября, в мире начались продажи новинки от Apple — iPhone X. Apple 12 сентября представила новое поколение своих смартфонов, в частности, iPhone Х. Устройство с панелями из стекла и безрамочным дисплеем представлено в двух цветах — серебристый и "серый космос", оснащено процессором A11 Bionic и поддерживает технологии дополненной реальности.

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