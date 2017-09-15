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15.09.201702:39
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    Стало известно, когда первые iPhone 8 и iPhone X появятся в Украине

    (обновлено: )34
    Председатель маркетинг-отдела интернет-магазина UIPstor Алексей Стеценко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в октябре в Украине появятся сертифицированные iPhone, а "серые" прибудут уже через несколько дней.
    Презентация iPhone X
    Josh Edelson / AFP

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. iPhone 8 в Украине может стоить около 26 тысяч гривен в зависимости от комплектации. В то же время iPhone 8 Plus будет дороже на 4 тысячи.

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    По данным специализированных порталов, новинки появятся в Украине ориентировочно в октябре. На месяц позже могут начаться продажи премиального смартфона iPhone Х по ценам от 37 999 гривен. Кроме этого, стало известно, что умные часы Apple Watch Series 3 появится в продаже в октябре по цене от 11 999 гривен.

    О выходе новинок от Apple на украинский рынок рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы председатель маркетинг-отдела интернет-магазина UIPstor Алексей Стеценко.

    "В октябре уже приедут "белые" смартфоны, сертифицированные на украинском рынке. А уже буквально через несколько дней должны приехать "серые" — контрабандные. Они будут стоить дешевле, цены не сильно будут отличаться от американских. Но первые недели будут дороже. А сертифицированные смартфона, понятное дело, будут дорогими. Скорее всего, цены, которые назвали ранее, такими и будут", — заявил эксперт.

    Смотрите также: В сети высмеяли новый iPhone X

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