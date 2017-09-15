Стало известно, когда первые iPhone 8 и iPhone X появятся в Украине

Josh Edelson / AFP

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. iPhone 8 в Украине может стоить около 26 тысяч гривен в зависимости от комплектации. В то же время iPhone 8 Plus будет дороже на 4 тысячи.

По данным специализированных порталов, новинки появятся в Украине ориентировочно в октябре. На месяц позже могут начаться продажи премиального смартфона iPhone Х по ценам от 37 999 гривен. Кроме этого, стало известно, что умные часы Apple Watch Series 3 появится в продаже в октябре по цене от 11 999 гривен.

О выходе новинок от Apple на украинский рынок рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы председатель маркетинг-отдела интернет-магазина UIPstor Алексей Стеценко.

"В октябре уже приедут "белые" смартфоны, сертифицированные на украинском рынке. А уже буквально через несколько дней должны приехать "серые" — контрабандные. Они будут стоить дешевле, цены не сильно будут отличаться от американских. Но первые недели будут дороже. А сертифицированные смартфона, понятное дело, будут дорогими. Скорее всего, цены, которые назвали ранее, такими и будут", — заявил эксперт.

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