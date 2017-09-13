наверх
13.09.201718:53
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    В сети высмеяли новый iPhone X

    (обновлено: )14710
    соцсети
    twitter.com/Pain__Chaos
    соцсети
    соцсети
    twitter.com/Hummfest
    twitter.com/Pain__Chaos
    twitter.com/wottspotts
    /twitter.com/kk_baem
    соцсети
    соцсети
    соцсети
    соцсети
    соцсети
    соцсети
    соцсети
    соцсети
    /twitter.com/RuslanRuFF
    соцсети
    соцсети
    соцсети
    соцсети
    соцсети
    соцсети
    соцсети
    соцсети
    соцсети
    соцсети
    соцсети
    соцсети

    Рекомендуем

    Петр Порошенко и Егор БожокФотоитоги 13 сентября: новый глава внешней разведки, Кличко с трубами17:25 13.09.2017
    Счастливчики, которые нашли своих двойников в Лувре15:32 13.09.2017
    В Таиланде пара обустроила дом в стиле популярного кота Дораэмона14:54 13.09.2017
    Марш нечести в КиевеМарш "неЧести" в Киеве: переодетые активисты пикетировали АП12:42 13.09.2017
    Франкфуртский автосалон Frankfurt Motor ShowСтартовал самый популярный автосалон Европы Frankfurt Motor Show12:10 13.09.2017
    Тим Кук на презентации iPhone XНовинки Apple, или Что представили в "Театре Джобса"10:59 13.09.2017
    Модели plus-size на New York Fashion WeekСексуальные модели plus-size на Неделе моды в Нью-Йорке: показ в нижнем белье10:31 13.09.2017
    Столкновения в Париже из-за трудовой реформы МакронаМасштабное шествие против трудовой реформы в Париже20:25 12.09.2017
    Последствия урагана ИрмаУраган "Ирма": масштабные последствия17:59 12.09.2017
    Все фотоленты

    Apple представила во вторник смартфон iPhone X, который "задает тон развитию смартфонов на будущее десятилетие", сообщил глава компании Apple Тим Кук на презентации новинок в Купертино. Это событие привлекло внимание всех мировых СМИ, включая Independent, Guardian, Telegraph, Figaro, Monde, Parisien, Washington Post, New York Times, Wall Street Journal и многих других.

    Новый смартфон, помимо рекордной цены, включает систему разблокировки с распознаванием черт лица, стеклянный корпус с дисплеем в 5,8 дюйма Super RetinaT, беспроводную подзарядку, а также мощный чип Apple A11 Bionic. Как пишет издание Parisien, слухи подтвердились и, чтобы отпраздновать десять лет с рождения смартфона, они выпустили новую модель. Газета также отмечает, что, "по иронии судьбы", новый смартфон является главным конкурентом Samsung, который создал дисплей OLED – главное отличие iPhone X. Газета WSJ пишет, что компания сделала ставку на то, что некоторые покупатели захотят расстаться с суммой больше 1000 долларов за премиальный смартфон нового поколения. Газета Hill обратила внимание на инцидент с демонстрацией новой функции Face ID, которая приходит на смену Touch ID, распознающей отпечаток пальца владельца. Подробности новой технологии представлял вице-президент компании Крейг Федерини. "Здесь iPhone X, разблокировать его также просто, как взглянуть на него", — сказал Федерини, однако телефон его "не узнал". На видео-трансляции было видно, что на экране появилось предложение "ввести цифровой пароль, чтобы разблокировать Face ID". "Попробуем еще раз…. Ого-го-го… перейдем к запасному (телефону)", — сказал вице-президент компании и взял со столика другой аппарат, который разблокировался с первой попытки.

    Смотрите также: Apple проводит презентацию новых iPhone

    Издание New York Magazine пишет, что замена технологии Touch ID на Face ID — идея хуже, чем может показаться сначала, потому что Touch ID был быстрой и удобной функцией, а неудача продемонстрировать новую систему разблокировки на презентации говорит о том, какой раздражающей эта система будет на ранних этапах.

    Ссылки по теме:
    Теги: