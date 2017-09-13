В сети высмеяли новый iPhone X

Apple представила во вторник смартфон iPhone X, который "задает тон развитию смартфонов на будущее десятилетие", сообщил глава компании Apple Тим Кук на презентации новинок в Купертино. Это событие привлекло внимание всех мировых СМИ, включая Independent, Guardian, Telegraph, Figaro, Monde, Parisien, Washington Post, New York Times, Wall Street Journal и многих других.

Новый смартфон, помимо рекордной цены, включает систему разблокировки с распознаванием черт лица, стеклянный корпус с дисплеем в 5,8 дюйма Super RetinaT, беспроводную подзарядку, а также мощный чип Apple A11 Bionic. Как пишет издание Parisien, слухи подтвердились и, чтобы отпраздновать десять лет с рождения смартфона, они выпустили новую модель. Газета также отмечает, что, "по иронии судьбы", новый смартфон является главным конкурентом Samsung, который создал дисплей OLED – главное отличие iPhone X. Газета WSJ пишет, что компания сделала ставку на то, что некоторые покупатели захотят расстаться с суммой больше 1000 долларов за премиальный смартфон нового поколения. Газета Hill обратила внимание на инцидент с демонстрацией новой функции Face ID, которая приходит на смену Touch ID, распознающей отпечаток пальца владельца. Подробности новой технологии представлял вице-президент компании Крейг Федерини. "Здесь iPhone X, разблокировать его также просто, как взглянуть на него", — сказал Федерини, однако телефон его "не узнал". На видео-трансляции было видно, что на экране появилось предложение "ввести цифровой пароль, чтобы разблокировать Face ID". "Попробуем еще раз…. Ого-го-го… перейдем к запасному (телефону)", — сказал вице-президент компании и взял со столика другой аппарат, который разблокировался с первой попытки.

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Издание New York Magazine пишет, что замена технологии Touch ID на Face ID — идея хуже, чем может показаться сначала, потому что Touch ID был быстрой и удобной функцией, а неудача продемонстрировать новую систему разблокировки на презентации говорит о том, какой раздражающей эта система будет на ранних этапах.