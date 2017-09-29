КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. На Тайване у женщины взорвался iPhone 8. Смартфон "не выдержал" спустя 5 дней после покупки, сообщает информационный ресурс Gizmochina.

Аппарат работал без перебоев, но только до тех пор, пока владелица не решила подзарядить его. Когда она поставила смартфон на зарядку, в устройстве оставалось еще около 70% энергии. Спустя несколько минут гаджет взорвался, в результате чего у него повредилась задняя панель.

Как сообщается, речь идет о золотом варианте iPhone 8 Plus, в версии на 64 ГБ.

Женщина говорит, что ранее никогда не сталкивалась с такой ситуацией, несмотря на то, что пользуется аналогичными устройствами, начиная с iPhone 4. Тайваньские СМИ сообщили, что взорванный iPhone 8 Plus был отправлен на завод для выявления причин поломки.

gizmochina.com Первый золотой iPhone 8 взорвался в Тайване

Ранее сообщалось, что iPhone 8 в Украине может стоить около 26 тысяч гривен в зависимости от комплектации. В то же время iPhone 8 Plus будет дороже на 4 тысячи.