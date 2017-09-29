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    Первый золотой iPhone 8 взорвался в Тайване

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    Когда смартфон поставили на зарядку, в устройстве оставалось еще около 70% энергии. Спустя несколько минут гаджет взорвался, в результате чего у него повредилась задняя панель.
    Первый золотой iPhone 8 взорвался в Тайване
    gizmochina.com

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. На Тайване у женщины взорвался iPhone 8. Смартфон "не выдержал" спустя 5 дней после покупки, сообщает информационный ресурс Gizmochina.

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    Аппарат работал без перебоев, но только до тех пор, пока владелица не решила подзарядить его. Когда она поставила смартфон на зарядку, в устройстве оставалось еще около 70% энергии. Спустя несколько минут гаджет взорвался, в результате чего у него повредилась задняя панель.

    Как сообщается, речь идет о золотом варианте iPhone 8 Plus, в версии на 64 ГБ.

    Женщина говорит, что ранее никогда не сталкивалась с такой ситуацией, несмотря на то, что пользуется аналогичными устройствами, начиная с iPhone 4. Тайваньские СМИ сообщили, что взорванный iPhone 8 Plus был отправлен на завод для выявления причин поломки.

    gizmochina.com
    Первый золотой iPhone 8 взорвался в Тайване

    Ранее сообщалось, что iPhone 8 в Украине может стоить около 26 тысяч гривен в зависимости от комплектации. В то же время iPhone 8 Plus будет дороже на 4 тысячи.

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