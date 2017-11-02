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    Японский креатив. Найден способ, как избавиться от нехватки бумаги в туалете

    (обновлено: )630
    На фотографии, появившейся в социальной сети Twitter, видно, как стены туалета одного из японских кафе практически полностью завешены держателями для бумаги.
    Туалетная бумага
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Администрация одного из кафе в Японии с креативом подошла к выходу из ситуации, когда в туалете заведения заканчивается бумага.

    Снимком поделился пользователь @yumiriiis.

    На фотографии видно, как стены практически полностью завешены держателями для туалетной бумаги. В каком городе это кафе, не указывается.

    Клиенты будут довольны — если заканчивается бумага на одном из них, рядом всегда есть запасная.

    twitter.com/yumiriiis
    Туалет в японском кафе и решение проблемы с бумагой

    Ранее сеть взорвала туалетная бумага, на которой был изображен президент США Дональд Трамп.

    Читайте также: Туалетная бумага "Трамп": безграничная мягкость

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