Японский креатив. Найден способ, как избавиться от нехватки бумаги в туалете

Фото из открытых источников
КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Администрация одного из кафе в Японии с креативом подошла к выходу из ситуации, когда в туалете заведения заканчивается бумага.
Снимком поделился пользователь @yumiriiis.
На фотографии видно, как стены практически полностью завешены держателями для туалетной бумаги. В каком городе это кафе, не указывается.
Клиенты будут довольны — если заканчивается бумага на одном из них, рядом всегда есть запасная.
Туалет в японском кафе и решение проблемы с бумагой
Ранее сеть взорвала туалетная бумага, на которой был изображен президент США Дональд Трамп.
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