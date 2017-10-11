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    В Малайзии сняли на видео странное существо, выползшее из туалета

    (обновлено: )26403
    Фотограф Зула Анип из малазийского города Алор-Сетар снял на видео странное змееобразное существо, которое вылезло из туалета.
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    Фотограф рассказал, что неизвестное существо достигало двух метров в длину, имело маленькую голову и относительно узкое туловище. Оно было одновременно похоже на саламандру и огромную пиявку, сообщает The Daily Mail.

    Мужчина предполагает, что существо жило в водосточной трубе, питаясь тем, что находило в канализации. Вероятно, в какой-то момент оно перестало помещаться в трубе и вылезло наружу. Хозяину дома удалось поймать его в мешок и выпустить в близлежащий водоем.

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