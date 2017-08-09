В школьном туалете Ровенской области нашли младенца

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Во вторник, 8 августа, в уборной во дворе школы села Балаховичи в Ровенской области был найден новорожденный ребенок, сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.

По данным полиции, около 22 часов 17-летний местный парень вместе с друзьями на территории школы играл в футбол, когда услышал плач ребенка, который раздавался из уборной, расположенной во дворе школы. Подбежав на звуки, юноша увидел на дне сточной ямы младенец.

Местные жители сразу прибежали на помощь, они самостоятельно вынули новорожденного мальчика, вызвали скорую и сообщили о случившемся в полицию.

Мальчика весом 2,8 килограмма, врачи госпитализировали в Владимирецкий роддом.

По словам медиков, ребенок родился доношенным без патологии, жизни младенца и здоровью ничего не угрожает.

Полицейские по факту покушения на умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка открыли уголовное производство по части 2 статьи 15, частью 1 статьи 117 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители в усиленном режиме продолжают поиски горе-матери. Роженицы за содеянное грозит лишение свободы сроком на пять лет.

Напомним, патрульные полицейские в Ровно достали младенца из закрытого автомобиля, в котором ребенок был заперт при 30-градусной жаре. По словам очевидцев, ребенок был заперт не менее 30 минут.