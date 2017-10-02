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    Киев

    В Киеве умер мужчина, которого оставили лежать у туалета возле кафе

    (обновлено: )15402
    Как сообщают правоохранительные органы, в один момент мужчине стало плохо в заведении. Ни собутыльники, ни работники заведения не вызвали скорую помощь, а просто вынесли мужчину из кафе и положили возле биотуалета.
    Умер в Киеве мужчина

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. В понедельник, 2 октября, в районе станции метро Лесная скончался 55-летний мужчина, который отдыхал с товарищами в "наливайке", сообщает "Киев Оперативный".

    Правоохранителям известно, что в один момент мужчине стало плохо в заведении. Ни собутыльники, ни работники заведения не вызвали скорую помощь, а просто вынесли мужчину из кафе и положили возле биотуалета.

    В начале сентября в Мариуполе нашли полицейского в бессознательном состоянии. Бригада скорой помощи, доставила его в больницу, однако спасти не удалось.

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