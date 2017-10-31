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    Генерал НАТО: нет нужды в новых структурах для сдерживания России

    (обновлено: )15920
    По словам генерала Петра Павла, на данном этапе нет намерений выходить за существующие рамки, учитывая нынешний уровень передового присутствия НАТО в странах Балтии, Польше и некоторые элементы в юго-восточном регионе, в Румынии и Болгарии.
    Флаги стран НАТО
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 окт – РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. Глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что альянс не видит необходимости создавать новые структуры и подразделения для сдерживания России при нынешней ситуации.

    "Учитывая нынешний уровень передового присутствия в странах Балтии, Польше и некоторые элементы в юго-восточном регионе, в Румынии и Болгарии, на данном этапе нет намерений выходить за эти рамки", — сказал генерал Павел РИА Новости, отвечая на вопрос, поступали ли запросы об очередном усилении присутствия для сдерживания России.

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    По его словам, усиления передового присутствия НАТО на их территории "запросили страны, в большей степени затронутые изменением ситуации к востоку от их границ".

    "Мы в НАТО считаем, что эти меры достаточны на данный момент и, если ситуация с безопасностью не ухудшится, необходимости выходить за эти рамки нет", — заявил собеседник агентства.

    В свою очередь генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО настроена на диалог Россией для устранения разногласий и не желает новой холодной войны.

    "Мы верим в диалог, потому что мы не хотим новой холодной войны, новой гонки вооружений, и Россия наш сосед", — отметил он.

    "Когда у нас есть разногласия, мы должны садиться (за стол переговоров) и урегулировать их", — заявил РИА Новости Столтенберг, находящийся с визитом в Японии.

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    На фоне кризиса в Украине НАТО пошла на беспрецедентные меры по укреплению своего восточного фланга, объясняя их необходимостью сдерживания России. В Латвии, Литве, Эстонии и Польше развернуты многонациональные батальонные тактические группы НАТО на основе ротации, в Румынии введена в строй многонациональная бригада, увеличена интенсивность проводимых на восточных рубежах альянса учений, корабли НАТО стали активнее заходить в Черное море. Альянс также усилил миссию воздушного патрулирования стран Балтии и начал патрулировать небо над Румынией и Болгарией. Была создана передовая группа Сил реагирования НАТО и штабные ячейки альянса в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.
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