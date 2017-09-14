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    Россия

    Россия отреагировала на появление военных НАТО у своей границы

    Тема:

    "Запад-2017": учения России и Белоруссии (27)

    (обновлено: )71661
    Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что военные учения "Запад-2017" – не повод для НАТО размещать войска прямо у российской границы.
    Военные учения НАТО. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, комментируя опасения ряда стран по поводу учений "Запад-2017", заявил, что силы НАТО размещены у российской границы не из-за маневров Вооруженных сил РФ.

    Митинг под посольством Беларуси в Киеве против белорусско-российских учений Запад-2017. Видео
    Канал на Youtube censor.online
    Митинг против учений "Запад-2017" под посольством Белоруссии в Киеве

    "Во-первых, это НАТО разместилась у наших границ. Вы можете заметить, что Россия не размещала войска у границ Германии или Франции. Кто в таком случае является движущей силой? Давайте посмотрим на происходящее с другой стороны: военные учения "Запад-2017" – не повод для НАТО размещать войска прямо у российской границы", — сказал он в интервью немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, отвечая на замечание корреспондента о том, что расширение НАТО может восприниматься как реакция на "агрессивную политику России".

    Стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России. По данным российского Минобороны, в них примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих. Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений.

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    Фомин ранее заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа. Он также назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины.

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