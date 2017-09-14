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    "Запад-2017". Россия призвала Восточную Европу и Прибалтику "спать спокойно"

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    "Запад-2017": учения России и Белоруссии (25)

    (обновлено: )16230
    Заместитель министра обороны России Александр Фомин объяснил, что название учений "Запад" подразумевает западную часть России, а не страны Запада. Они пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ.
    Самолет МиГ-29 ВВС Белоруссии совершает пролет над аэродромным участоком автодороги Минск-Могилев в ходе подготовки к совместным стратегическим учениям вооруженных сил Белоруссии и России Запад-2017 в Могилевской области Белоруссии
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    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что Восточная Европа и Прибалтика могут "спать спокойно". Так он прокомментировал учения "Запад-2017" в интервью немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle.

    На вопрос журналиста, могут ли жители этих стран "спать спокойно", Фомин ответил: "Конечно. И я говорю это серьезно".

    Он также объяснил, что название учений "Запад" подразумевает западную часть России, а не страны Запада.

    Митинг под посольством Беларуси в Киеве против белорусско-российских учений Запад-2017. Видео
    Канал на Youtube censor.online
    Митинг против учений "Запад-2017" под посольством Белоруссии в Киеве

    "(Название учений) "Запад" не следует воспринимать в широком, политическим смысле как географический термин, включающий страны Запада, Европейского союза или членов НАТО. Под этим названием подразумевается западная часть России и Белоруссии, которая расположена западнее России", — сказал замминистра.

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    Стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России. По данным российского Минобороны, в них примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих. Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений.

    Фомин ранее заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа. Он также назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины.

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