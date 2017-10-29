Возле королевского дворца в Брюсселе обнаружили странный чемодан

БРЮССЕЛЬ, 29 окт — РИА Новости, Владимир Добровольский. Полицейские в воскресенье уничтожили подозрительный чемодан неподалеку от королевского дворца в Брюсселе, но никаких угроз обнаружено не было, сообщила РИА Новости официальный представитель полицейского управления коммуны Брюссель.

Ранее бельгийские СМИ сообщили, что неподалеку от Королевских музеев, расположенных на улице, ведущей к дворцу, прогремел взрыв.

"Наше специализированное подразделение уничтожило подозрительный чемодан на улице Музея. По запросу специализированного подразделения был установлен периметр безопасности на Королевской площади, чтобы иметь возможность провести операцию", — сказала собеседница агентства.

Отвечая на вопрос, была ли обнаружена взрывчатка, она заявила: "Ничего подозрительного по итогам операции не зафиксировано".