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    Возле королевского дворца в Брюсселе обнаружили странный чемодан

    (обновлено: )6
    Спецоперация в Брюсселе
    REUTERS POLICE NATIONALE

    БРЮССЕЛЬ, 29 окт — РИА Новости, Владимир Добровольский. Полицейские в воскресенье уничтожили подозрительный чемодан неподалеку от королевского дворца в Брюсселе, но никаких угроз обнаружено не было, сообщила РИА Новости официальный представитель полицейского управления коммуны Брюссель.

    Ранее бельгийские СМИ сообщили, что неподалеку от Королевских музеев, расположенных на улице, ведущей к дворцу, прогремел взрыв.

    "Наше специализированное подразделение уничтожило подозрительный чемодан на улице Музея. По запросу специализированного подразделения был установлен периметр безопасности на Королевской площади, чтобы иметь возможность провести операцию", — сказала собеседница агентства.

    Отвечая на вопрос, была ли обнаружена взрывчатка, она заявила: "Ничего подозрительного по итогам операции не зафиксировано".

     

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