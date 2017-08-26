В РФ прокомментировали нападение на военных в центре Брюсселя

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. НАТО пора заняться реальной угрозой Европе вместо вымышленной в лице России, заявил сенатор РФ Алексей Пушков, комментируя нападение вооруженного ножом мужчины на полицейских в Брюсселе.

​Военные патрульные в центре Брюсселя открыли огонь на поражение после того, как на них с криком "Аллах акбар" набросился с мужчина с ножом в руках. Один из солдат получил легкое ранение лица, другой – руки. Инцидент произошел на бульвар Эмиль Жакман в бельгийской столицы в пятницу вечером. Нападавший, которым оказался 30-летний выходец из Сомали, с тяжелым ранением был госпитализирован. Он действовал в одиночку и не фигурирует в списке лиц, подозреваемых в террористической деятельности, он не был известен службам безопасности.

"Теперь — нападение с ножом в Брюсселе под "Аллах Акбар!". НАТО давно пора заняться реальной угрозой Европе вместо вымышленной в лице России", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Теперь — нападение с ножом в Брюсселе под "Аллах Акбар!". НАТО давно пора заняться реальной угрозой Европе вместо вымышленной в лице России. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 августа 2017 г.

​Прокуратура Бельгии квалифицировала нападение на военных как теракт, сообщив, что напавший скончался от ран в госпитале.