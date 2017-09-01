В Брюсселе вступил в силу запрет на одноразовые пластиковые пакеты

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина, Мария Князева. Бельгийская столица прощается с одноразовыми пластиковыми пакетами: их распространение на кассах торговых точек запрещено в городе с 1 сентября текущего года.

Однако торговцы смогут распространять до 30 ноября закупленные ранее пакеты, сообщает сайт бельгийской телерадиокомпании RTBF.

Новые правила касаются всех брюссельских магазинов во всех секторах торговли, но не затрагивают пакетов, в которые предварительно упаковываются некоторые товары, к примеру, фрукты и овощи. Такая тара будет разрешена до сентября 2018 года, сообщает сайт.

Также, как говорится на портале Bruxelles Environnement — администрации бельгийской столицы по окружающей среде и энергии, торговые точки смогу продавать многоразовые пластиковые пакеты своим покупателям. К такой таре относятся пакеты толщиной более 50 микрон.

На дверях и прилавках многих магазинов города можно встретить небольшой постер, сообщающий покупателям: "С 1 сентября 2017 года одноразовые пластиковые пакета больше не будут разрешены. Подумайте о том, чтобы взять с собой многоразовый пакет".

Брюссель далеко не первый в списке регионов мира, отказывающихся от использования пластиковых пакетов. Так, к примеру, в Валлонии, одном из крупнейших регионов Бельгии, пластиковые пакеты запрещены к выдаче на кассах торговых точек еще с конца прошлого года, свидетельствует информация сайта RTBF.

В 2012 году Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагало с 1 января 2013 года запретить производство, использование, ввоз и распространение в стране полимерных пакетов объемом менее 20 литров. Однако правительство так и не поддержало эту инициативу.

Пластиковые пакеты, бутылки, стаканчики являются важной экологической проблемой во всем мире — они разлагаются десятки и сотни лет, наносят непоправимый вред морским экосистемам и птицам, загрязняют моря, берега, леса. В мировой океан, по подсчетам ученых, ежегодно попадает от 4,8 до 12,7 миллиона тонн пластика.