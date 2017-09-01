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    В Брюсселе вступил в силу запрет на одноразовые пластиковые пакеты

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    На дверях и прилавках многих магазинов Брюсселя можно встретить небольшой постер, сообщающий покупателям: "С 1 сентября 2017 года одноразовые пластиковые пакета больше не будут разрешены. Подумайте о том, чтобы взять с собой многоразовый пакет".
    Пластиковый пакет
    flickr.com/multiplastic eyes

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина, Мария Князева. Бельгийская столица прощается с одноразовыми пластиковыми пакетами: их распространение на кассах торговых точек запрещено в городе с 1 сентября текущего года.

    Однако торговцы смогут распространять до 30 ноября закупленные ранее пакеты, сообщает сайт бельгийской телерадиокомпании RTBF.

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    Новые правила касаются всех брюссельских магазинов во всех секторах торговли, но не затрагивают пакетов, в которые предварительно упаковываются некоторые товары, к примеру, фрукты и овощи. Такая тара будет разрешена до сентября 2018 года, сообщает сайт.

    Также, как говорится на портале Bruxelles Environnement — администрации бельгийской столицы по окружающей среде и энергии, торговые точки смогу продавать многоразовые пластиковые пакеты своим покупателям. К такой таре относятся пакеты толщиной более 50 микрон.

    На дверях и прилавках многих магазинов города можно встретить небольшой постер, сообщающий покупателям: "С 1 сентября 2017 года одноразовые пластиковые пакета больше не будут разрешены. Подумайте о том, чтобы взять с собой многоразовый пакет".

    Брюссель далеко не первый в списке регионов мира, отказывающихся от использования пластиковых пакетов. Так, к примеру, в Валлонии, одном из крупнейших регионов Бельгии, пластиковые пакеты запрещены к выдаче на кассах торговых точек еще с конца прошлого года, свидетельствует информация сайта RTBF.

    В 2012 году Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагало с 1 января 2013 года запретить производство, использование, ввоз и распространение в стране полимерных пакетов объемом менее 20 литров. Однако правительство так и не поддержало эту инициативу.

    Пластиковые пакеты, бутылки, стаканчики являются важной экологической проблемой во всем мире — они разлагаются десятки и сотни лет, наносят непоправимый вред морским экосистемам и птицам, загрязняют моря, берега, леса. В мировой океан, по подсчетам ученых, ежегодно попадает от 4,8 до 12,7 миллиона тонн пластика.

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