Атака на военных в центре Брюсселя квалифицирована как теракт

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Атака на военный патруль в центре Брюсселя квалифицирована как теракт, нападавший скончался, передает Франс Пресс со ссылкой на федеральную прокуратуру Бельгии.
"Мы считаем, что речь идет о террористической атаке", — заявил официальный представитель ведомства.
Он добавил, что нападавший, по которому полицейские открыли огонь на поражение и который был госпитализирован в критическом состоянии, скончался.
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Как сообщили РИА Новости в полиции центрального округа Брюсселя, расследование взяла на себя федеральная прокуратура. "Расследование взяла федеральная прокуратура", — сказал собеседник.
Belgian Police covering the scene after a machete attack ended by retaliating soldiers firing. #Brusselsattack #Brussels #Bruxelles pic.twitter.com/fZRZ6MfTcI— Thomas da Silva Rosa (@tdasilvarosa) 25 августа 2017 г.
Военные патрульные в центре Брюсселя открыли огонь на поражение после того, как на них с криком "Аллах акбар" набросился с мужчина с ножом в руках. Один из солдат получил легкое ранение лица, другой – руки. Инцидент произошел на бульвар Эмиль Жакман в бельгийской столицы в пятницу вечером. Нападавший, которым оказался 30-летний выходец из Сомали, с тяжелым ранением был госпитализирован. Он действовал в одиночку и не фигурирует в списке лиц, подозреваемых в террористической деятельности, он не был известен службам безопасности.