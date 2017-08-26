Атака на военных в центре Брюсселя квалифицирована как теракт

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Атака на военный патруль в центре Брюсселя квалифицирована как теракт, нападавший скончался, передает Франс Пресс со ссылкой на федеральную прокуратуру Бельгии.

"Мы считаем, что речь идет о террористической атаке", — заявил официальный представитель ведомства.

Он добавил, что нападавший, по которому полицейские открыли огонь на поражение и который был госпитализирован в критическом состоянии, скончался.

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Как сообщили РИА Новости в полиции центрального округа Брюсселя, расследование взяла на себя федеральная прокуратура. "Расследование взяла федеральная прокуратура", — сказал собеседник.

​Военные патрульные в центре Брюсселя открыли огонь на поражение после того, как на них с криком "Аллах акбар" набросился с мужчина с ножом в руках. Один из солдат получил легкое ранение лица, другой – руки. Инцидент произошел на бульвар Эмиль Жакман в бельгийской столицы в пятницу вечером. Нападавший, которым оказался 30-летний выходец из Сомали, с тяжелым ранением был госпитализирован. Он действовал в одиночку и не фигурирует в списке лиц, подозреваемых в террористической деятельности, он не был известен службам безопасности.