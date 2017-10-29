Террористы атаковали гостиницу в Сомали, погибли 25 человек

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Министр информации Сомали Абдирахман Осман заявил, что сомалийские власти задержали участников нападения на гостиницу в Могадишо, в результате которого погибли 25 человек.

"Службы безопасности подтверждают, что трое из пяти террористов, атаковавших гостиницу Nasa Hablod 2, находятся под стражей. Двое других были смертниками", — написал он в своем официальном аккаунте в Twitter.

Смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль у гостиницы, расположенной возле президентского дворца в Могадишо, в субботу. Чуть позже неподалеку прогремел второй взрыв. После взрыва в отеле завязалась перестрелка между нападавшими и силами безопасности. По данным полиции, жертвами нападения на гостиницу стали 25 человек. Ответственность за оба взрыва взяла на себя радикальная группировка "Аш-Шабаб".

В соцсетях появились кадры с места событий:

#Somalia:23 people including two Somali ministers were killed in Mogadishu’s deadly hotel siege. Watch live exchange of fire inside the ho pic.twitter.com/wSVxGDQQz9 — Faysal Boston (@4Faisel) 29 октября 2017 г.

​В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

Ранее в октябре грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из оживленных улиц Могадишо. Жертвами стали более 230 человек.