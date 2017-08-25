Выходец из Сомали, напавший на солдат в Брюсселе, кричал "Аллах акбар"

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина, Александр Шишло. Напавший на солдат в Брюсселе 30-летний выходец из Сомали тяжело ранен, он доставлен в ближайший госпиталь, сообщила телерадиокомпания RTBF.

Военные патрульные открыли огонь на поражение после того, как на них с криком "Аллах акбар" набросился с мужчина с ножом в руках. Один из солдат получил легкое ранение лица, другой – руки. Им была оказана медицинская помощь.

Инцидент произошел на бульвар Эмиль Жакман в центре Брюсселя в пятницу вечером.

Читайте также: В Европе констатируют рост исламистской террористической угрозы

Нападавший не фигурирует в списке лиц, подозреваемых в террористической деятельности, добавляет RTBF со ссылкой на правоохранительные органы.

@tdasilvarosa Нападение на военных в центре Брюсселя

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.