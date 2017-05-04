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    В мире

    В Сомали спецслужбы случайно застрелили министра

    (обновлено: )10710
    Министра приняли за вооруженного исламиста. Абас был убит в своей машине рядом с президентским дворцом в столице страны Могадишо. Он был самым молодым министром в правительстве Сомали.
    Министр общественных работ Сомали Абдуллахи Шейх Абас
    bbc.com

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Сомали сотрудники служб безопасности случайно застрелили министра общественных работ Абдуллахи Шейх Абаса, сообщает BBC со ссылкой на властей.

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    Сообщается, что министра приняли за вооруженного исламиста. Он был убит в своей машине рядом с президентским дворцом в столице страны Могадишо.

    В связи с чрезвычайным происшествием президент страны Мохамед Абдуллахи Мохамед прервал свой визит в Эфиопию.

    Известно, что Абас вырос в лагере беженцев в Кении, в ноябре прошлого года он стал самым молодым министром в правительстве Сомали. Ему был 31 год.

    Напомним, в феврале в результате взрыва на рынке в сомалийской столице Могадишо погибли 35 человек, порядка 40 получили ранения.

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