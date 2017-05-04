В Сомали спецслужбы случайно застрелили министра

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Сомали сотрудники служб безопасности случайно застрелили министра общественных работ Абдуллахи Шейх Абаса, сообщает BBC со ссылкой на властей.

Сообщается, что министра приняли за вооруженного исламиста. Он был убит в своей машине рядом с президентским дворцом в столице страны Могадишо.

В связи с чрезвычайным происшествием президент страны Мохамед Абдуллахи Мохамед прервал свой визит в Эфиопию.

Известно, что Абас вырос в лагере беженцев в Кении, в ноябре прошлого года он стал самым молодым министром в правительстве Сомали. Ему был 31 год.

Напомним, в феврале в результате взрыва на рынке в сомалийской столице Могадишо погибли 35 человек, порядка 40 получили ранения.