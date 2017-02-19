Число жертв взрыва в Сомали возросло до 39 человек - СМИ

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Количество жертв взрыва на рынке в сомалийской столице Могадишо возросло до 39 человек. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя местных властей.

Согласно информации, около 50 получили ранения.

Ранее агентство DPA со ссылкой на местные власти сообщило о 35 погибших и 40 раненых. По информации главы городского округа Вададжир Ахмеда Афракса, причиной взрыва была бомба, заложенная в грузовике.

"Мы перевезли 39 тел, было также большое количество раненых", — сообщил Рейтер глава службы скорой медицинской помощи Абдикадир Абдирахман.

Как сообщается, пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в России). "Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

Ранее сообщалось, что в Могадишо прогремел взрыв рядом с аэропортом. За взрывом последовала стрельба.