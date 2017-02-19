наверх
19.02.201723:52
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.26
  • USD26.99- 0.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Число жертв взрыва в Сомали возросло до 39 человек - СМИ

    (обновлено: )14
    Как сообщается, около 50 получили ранения. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв на рынке в сомалийской столице Могадишо.
    На месте взрыва в Могадишо, Сомали.
    REUTERS Feisal Omar

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Количество жертв взрыва на рынке в сомалийской столице Могадишо возросло до 39 человек. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя местных властей.

    Согласно информации, около 50 получили ранения.

    Сомали: взрыв у столичного ресторана
    Канал euronews на Youtube
    Взрыв у столичного ресторана в Сомали

    Ранее агентство DPA со ссылкой на местные власти сообщило о 35 погибших и 40 раненых. По информации главы городского округа Вададжир Ахмеда Афракса, причиной взрыва была бомба, заложенная в грузовике.

    "Мы перевезли 39 тел, было также большое количество раненых", — сообщил Рейтер глава службы скорой медицинской помощи Абдикадир Абдирахман.

    Как сообщается, пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

    В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в России). "Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

    Ранее сообщалось, что в Могадишо прогремел взрыв рядом с аэропортом. За взрывом последовала стрельба.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Задержание лидера ОУН Кохановского во время столкновений в Киеве. Видео
    Годовщина Майдана: митинги, стычки, палатки
    Последствия обстрела Авдеевки
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Последствия обстрела Авдеевки
    Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Стычки в центре Киева
    Расширяем горизонты. Блокада Донбасса и стрельба в Харькове