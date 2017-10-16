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    Горящая земля залита кровью. На месте масштабного теракта в Сомали (18+)

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    Число погибших в результате взрыва в Могадишо в минувшие выходные возросло до 276 человек, порядка 300 пострадали, сообщил министр информации Сомали Абдирахман Осман.
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    В субботу грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из оживленных улиц Могадишо. Как сообщалось ранее, в результате взрыва погиб 231 человек, еще не менее 275 получили ранения.

    "К настоящему времени число погибших увеличилось до 276, порядка 300 человек ранены в результате варварской атаки террористов из группировки "Аш-Шабаб" в Могадишо", — сообщил министр в Twitter. В то же время агентство Рейтер сообщает, что никто не брал ответственности за произошедшее.

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    Он отметил, что соседние страны, в том числе Джибути, Эфиопия и Кения, предложили содействие в оказании медицинской помощи пострадавшим. Кроме того, по словам министра, Анкара отреагировала на просьбу властей Сомали перевезти пострадавших на лечение в Турцию.

    В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

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