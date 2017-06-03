В Сомали экстренно приземлился самолет ООН - СМИ

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. На юге Сомали самолет Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН совершил аварийную посадку. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя ООН.

По данным агентства, инцидент с самолетом для чартерных перевозок произошел в провинции Гедо в субботу.

На борту находились четыре человека, в результате аварийной посадки они не пострадали. "На воздушном судне находились четыре члена экипажа, (они) целые и невредимые. Однако, согласно сообщениям, самолет получил серьезные повреждения", — сообщила представитель ВПП ООН Амор Алмарго.

Очевидцы сообщили, что самолет во время посадки столкнулся с механическими неисправностями, после чего в одной из его частей вспыхнул огонь. Самолет, предположительно, упал на строение, расположенное неподалеку от взлетно-посадочной полосы. Никого в момент приземления в доме не было.

Представитель ВПП ООН отметила, что самолет перевозил специальное продовольствие для порядка 2,3 тысячи детей, необходимое для лечения и предотвращения истощения.

Ранее сообщалось, что вылетевший из Москвы в турецкий курортный город Доломан лайнер был вынужден совершить посадку в Краснодаре из-за драки на борту.