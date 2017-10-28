наверх
28.10.201707:59
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Еще одна женщина обвинила в домогательствах Буша-старшего

    (обновлено: )48
    Как сообщила актриса Джордана Грольник, в 2016 году во время совместной фотосъемки в штате Мэн экс-президент "схватил ее", и супруга экс-президента также заметила это.
    Экс-президент США Джордж Буш-старший. Архивное фото
    RIA News Михаил Климентьев

    КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Еще одна женщина, чье имя не разглашается, обвинила в домогательствах экс-президента США Джорджа Буша-старшего, прикованного к инвалидному креслу, передает телеканал CNN.

    Ранее в домогательствах Буша-старшего обвинила актриса Хезер Линд. По ее словам, во время фотосессии несколько лет назад экс-президент в присутствии своей жены потрогал ее сзади, а также рассказал "грязную" шутку. После этого представитель Буша-старшего заявил, что экс-президент приносит искренние извинения, если его попытка пошутить оскорбила госпожу Линд.

    Антарктида
    RIA News В. Чистяков | Перейти в фотобанк
    ТОП событий в мире: "дыра" в Антарктиде, законные изнасилования в Индии

    После этого еще одна актриса Джордана Грольник рассказала, что в 2016 году во время совместной фотосъемки в штате Мэн экс-президент "схватил ее", и супруга экс-президента также заметила это. На фоне этого представитель Буша-старшего опубликовал более полное заявление по поводу обвинений в домогательствах.

    Третья женщина, пожелавшая остаться неизвестной, сообщила, что встретила Буша-старшего на мероприятии в Хьюстоне. По ее словам, он несколько раз "сжал ее сзади". "Это было не просто похлопывание", — сказала она.

    В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Под судом за домогательства находится актер Билл Косби. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. Также на днях в домогательствах был обвинен американский режиссер Джеймс Тобэк. Издательство Condé Nast, выпускающее знаменитые на весь мир журналы, отказалось работать с известным американским фэшн-фотографом Терри Ричардсоном, предположительно, из-за скандалов вокруг фотографа, также связанных с сексуальными домогательствами.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании
    Независимость Каталонии: парламент сказал "да"
    Взрыв возле авто нардепа Игоря Мосийчука в Киеве
    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Диана Берченко
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Отопительный сезон
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые