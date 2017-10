ТОП событий в мире: "дыра" в Антарктиде, законные изнасилования в Индии

РИА Новости Украина

Мадрид — Каталонии: вы объявляете независимость или нет?

Зарубежные СМИ продолжают пристально следить за развитием событий вокруг ситуации с Каталонией, где недавно прошел референдум о независимости. В среду премьер-министр Испании Мариано Рахой попросил каталонские власти пояснить, объявили ли они независимость или нет, пишут газеты Guardian, Financial Times, New York Times, Wall Street Journal и другие. Как отмечает New York Times, это "был первый официальный ответ Рахоя на события предыдущего вечера, когда (глава правительства Каталонии Карлес) Пучдемон, по-видимому, объявил независимость от Испании… а затем приостановил решение, чтобы дать возможность состояться "диалогу" с Мадридом".

Как подчеркивает Financial Times, "усиливая давление на правительство Каталонии, Рахой дал Пучдемону пять дней". "Испанские эксперты в юриспруденции говорят, что если Пучдемон подтвердит объявление независимости, Рахой может почти наверняка насильственным путем вмешаться в ситуацию с Каталонией", — пишет издание. Как предполагает Guardian, "Рахой может стать первым премьером, который сделает решительный шаг и задействует 155-ю статью конституции Испании", которая предполагает приостановку самоуправления автономного сообщества. "Однако применение этой статьи может спровоцировать дальнейшие общественные волнения в Каталонии, где сохраняется напряженность после жестких мер со стороны полиции во время референдума и где до сих пор находятся тысячи представителей полиции и национальной гвардии", — заключает издание.

Горбачев: призыв к президентам РФ и США

Бывший президент СССР Михаил Горбачев написал материал для колонки "Мнения" в американской газете Washington Post, в которой обратился с призывом к президентам США и России провести полноформатную встречу. Он отметил, что "договор о ракетах средней дальности сегодня в опасности". "С обеих сторон раздаются призывы отказаться от этого соглашения", — пишет экс-президент СССР.

"Звучат обвинения в нарушении договора, в обходе его ключевых положений. Со стороны, не имея всей информации, разобраться в этих обвинениях трудно. Но ясно, что у этой проблемы есть не только техническая, но и политическая сторона. И именно политика должна сейчас сказать свое слово. Поэтому я обращаюсь к президентам России и США", — отметил Горбачев.

"Я призываю подготовить и провести полноценную, полноформатную российско-американскую встречу на высшем уровне", — добавил экс-президент СССР. Горбачев убежден, что в центре внимания этой встречи должны оказаться проблемы сокращения ядерных вооружений и укрепления стратегической стабильности. Если система ограничения ядерного оружия рухнет, последствия будут катастрофическими, подчеркнул он.

Суд Индии запретил половую связь с несовершеннолетними супругами

Верховный суд Индии в среду приравнял интимные отношения с несовершеннолетней женой к изнасилованию, закрыв тем самым спорный пробел в законодательстве, пишут многие мировые СМИ.

По данным газеты Guardian, в Индии 46% женщин в возрасте от 18 до 29 лет вступили в брак до достижения совершеннолетия.

"Возраст сексуального согласия в Индии начинается с 18 лет. Решение относится к статье индийского закона, касающегося изнасилований, которая ранее позволяла мужчинам вступать в сексуальные отношения со своими несовершеннолетними новобрачными, чей возраст превышает 15 лет", — поясняет Independent. Как пишет New York Times, основным доводом против данной статьи было то, что она поощряет ранние браки, что ставит под угрозу многие цели по развитию страны, включая повышение уровня образования, борьбу с нищетой и сокращение размеров семьи.

Independent отмечает, что девушки младше 18 лет, изнасилованные своими мужьями, смогут выдвигать против них обвинения в течение одного года после совершения преступления. Изменения в законе не будут действовать ретроспективно, отмечает Telegraph. Однако, по мнению экспертов, введение новых порядков вызовет серьезные трудности среди племенных народностей западного Раджастхана, а также среди населения граничащего с ним штата Мадхья-Прадеш, где ежегодно заключаются сотни браков с несовершеннолетними, пишет газета.

"Дыра" в Антарктиде

Огромная "дыра" открылась в ледяном панцире Антарктиды, сообщают многие зарубежные СМИ. "Дыра" по размерам превышающая Нидерланды открылась в Антарктиде, и ученые работают над тем, чтобы понять, как она сформировалась", - пишет Independent.

Как рассказали ученые Торонтского университета в Канаде, полынья площадью около 90 тысяч квадратных километров возникла в морской части ледяного щита Антарктиды, на западе континента, в районе моря Уэддела.

Издание Daily Mail отмечает, что впервые дыра была зафиксирована спутниками в 1970-х годах, затем она исчезла и вновь вскрылась спустя 40 лет. Как пишет Business Insider, "дыра" необычна не только своими размерами, но и месторасположением: она находится далеко от берега, где такие проталины появляются редко. Ученым предстоит узнать, как часто "дыра" появляется в этом месте и как долго она продержится на этот раз. Они не спешат винить во всем глобальное потепление. "Эксперты считают, что еще слишком рано говорить о том, как изменение климата повлияло на формирование огромной полыньи, если повлияло вообще", — пишет Daily Mail.